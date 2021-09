Gossip

Raffaella Fico è un fiume in piena di rivelazioni al Grande Fratello Vip 6: la concorrente parla del momento più duro della sua storia con Mario Balotelli e crolla in lacrime davanti alle telecamere

Momenti di grande emozione e lacrime per Raffaella Fico al GF Vip 6, durante una parentesi dedicata, in prima serata, alla sua storia d’amore passata con Mario Balotelli e alla nascita della loro figlia, Pia. La concorrente del reality non è riuscita a trattenere il pianto davanti alle telecamere e ha svelato un retroscena dai contorni spinosi in merito alla sua vita privata.

Raffaella Fico su Mario Balotelli al GF Vip: “Mi cacciò via di casa, chiamò la polizia“

Nel corso della puntata del 20 settembre, la concorrente ha parlato del momento più buio della sua storia d’amore con Mario Balotelli e le sue lacrime hanno portato a galla quella che, per lei, sarebbe stata una delle fasi più dolorose del loro rapporto.

Oggi hanno chiarito, ma la questione legata alla nascita della loro figlia, Pia, l’avrebbe turbata profondamente: “L’ho perdonato e ora i rapporti sono sereni e distesi. Dopo un po’ di anni ci siamo parlati e ci siamo chiariti e mi ha chiesto scusa. Mi ha detto: ‘So il male che ti ho fatto però all’epoca ero un ragazzo anch’io.

Se fosse stato oggi, probabilmente le cose non sarebbero andate in quel modo’. Voglio bene a Mario come un fratello“.

“È stata una situazione abbastanza pesante – ha dichiarato la Fico in diretta –, mi cacciò via di casa“. All’epoca, lei avrebbe raggiunto il calciatore a Londra per parlare della loro bambina, e questa è la sua versione sul momento in cui ha bussato alla sua porta: “Andai a casa sua, ma in realtà lui era dentro (…), non mi aprì e chiamò anche la polizia e io fui costretta ad andar via“.

Raffaella Fico racconta il primo appuntamento con Mario Balotelli

Raffaella Fico ha parlato poi del primo appuntamento con Mario Balotelli, svelando un aneddoto che Alfonso Signorini, conduttore di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, ha accolto con stupore: “Mi ha corteggiata, al primo appuntamento mi ha regalato delle rose rosse“.

La gieffina ha ripercorso anche i ricordi della sua amata mamma, scomparsa nel 2020: “È sempre stata la mia migliore amica. Io, mamma e Pia vivevamo insieme ed eravamo inseparabili“.