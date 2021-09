Gossip

Mario Balotelli sbotta su Instagram a pochi minuti dall’ingresso di Raffaella Fico al Grande Fratello Vip. Il calciatore sembra non aver gradito le dichiarazioni sul suo conto fatte dall’ex compagna durante l’introduzione della sua avventura nel reality. Attraverso una delle sue Stories via social, la reazione immediata senza troppi giri di parole: “Che pa**e“.

Mario Balotelli sbotta su Instagram dopo la frecciatina di Raffaella Fico al GF Vip

Mentre la sua ex Raffaella Fico varcava la famosa “porta rossa” del GF Vip 6 per la prima volta, nel corso della prima puntata del reality andata in onda ieri, 13 settembre, Mario Balotelli ha scritto un messaggio sui social e tutto sembrerebbe puntare dritto a una replica velenosa alla madre di sua figlia, Pia.

Pochi minuti prima, infatti, nel video di presentazione per la sua avventura nella Casa più spiata d’Italia, la Fico ha parlato del calciatore e della loro storia d’amore naufragata tempo fa, senza risparmiare un ritratto a tinte ruvide del suo ruolo di padre. “Pure ora che sono in Turchia lontano da tutto e tutti dovete continuare a punzecchiare con cattiverie e bugie?

Che pa**e“, ha scritto Balotelli via Instagram Story.

Instagram Story di Mario Balotelli

Raffaella Fico su Mario Balotelli: “Potrebbe fare molto di più“

Il “casus belli” in questione sarebbe stato proprio quanto dichiarato da Raffaella Fico nel corso della sua presentazione al Grande Fratello Vip 6. La concorrente della nuova edizione del reality show, infatti, ha parlato della passata relazione con il calciatore in questi termini: “Il mio grande amore è stato Mario ed è nata Pia, la gioia più grande della mia vita. Ho lottato tantissimo per far valere i diritti di mia figlia e farle avere un papà, e oggi posso dire che è un padre insomma… abbastanza premuroso.

Potrebbe fare molto di più, ma molto di più, però…“.