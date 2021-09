Raffaella Fico chi è: la carriera, la vita privata e gli amori della nuova concorrente del Grande Fratello Vip

Chi è

Bellissima, mediterranea e solare, Raffaella Fico torna dopo 13 anni al Grande Fratello Vip 6, condotto da Alfonso Signorini. Modella, showgirl e influencer napoletana Raffaella aveva già fatto il suo esordio nella casa, tanti anni fa e da lì è incominciata la sua carriera. Conosciamo meglio la ex fidanzata di Balotelli e la sua storia.

Raffaella Fico: dalle origini alla vita privata

Raffaella Fico nasce il 29 gennaio 1988 a Cercola, un paese in provincia di Napoli.

Dopo essersi diplomata al Liceo Psico-pedagogico, decide di non proseguire gli studi per inseguire il successo televisivo. Dotata di una straordinaria bellezza, Raffaella si fa notare a dei concorsi di bellezza e nel 2008 debutta al Grande Fratello. Dopo aver ottenuto visibilità grazie al reality, la bella napoletana comincia la sua carriera da modella, influencer e presentatrice. La sua vita si arricchisce quando nel 2012, nasce la figlia Pia avuta dall’ex compagno Mario Balotelli.

Raffaella Fico, la carriera in tv prima del Grande Fratello Vip

Raffaella Fico viene eletta Miss Grand Prix nel 2007 e l’anno dopo partecipa al Grande Fratello.

Dopo il reality, la sua visibilità è alle stelle e viene ingaggiata nel piccolo schermo. Prima è la volta di Sguardi Diversi e poi di Lucignolo. Nel 2010 viene inserita nel cast di Mitici 80 e l’anno dopo fa la sua apparizione all‘Isola dei Famosi. Oltre alla sua carriera televisiv,a che sfocia nel grande ritorno al GF Vip 6, Raffaella Fico si è fatta conoscere per essere stata al centro del gossip a causa di due relazioni: una con Cristiano Ronaldo e l’altra Mario Balotelli. Con quest’ultimo, ha avuto la figlia Pia e attualmente sono in buoni rapporti.

Raffaella Fico al Grande Fratello Vip: gli amori e i flirt prima del reality

La vita privata della modella napoletana è costellata di amori e relazioni. Attualmente si dichiara single e pronta eventualmente a innamorarsi nella casa del GF Vip. Dopo la travagliata storia d’amore con Balotelli che la modella dichiara di aver perdonato, Raffaella ha intrattenuto una breve relazione con Gianluca, il figlio di Umberto Tozzi. Tra i due è stato un amore abbastanza fugace e, dopo di lui, la bella Fico ha stretto un legame sentimentale con Alessandro Moggi. La loro storia dura per un po’ di anni ma termina nel 2019.

Dopo la relazione con Moggi, Raffaella Fico sarebbe stata avvistata con Francesco Caserta dando adito alle voci su una presunta relazione. La showgirl ha però smentito il flirt, nonostante Signorini dichiari che la relazione sia esistita terminando subito.