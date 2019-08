Sembrava una storia d’amore e invece era solo un fuoco di paglia? Dettagli che solamente i diretti interessati possono sapere. Parliamo di Francesco Caserta, ex di Paola Caruso, e Raffaella Fico: i due infatti, presunta coppia dell’estate, sembra aver già girato attorno alla boa. A rilanciare l’esclusiva sulla rottura è Alfonso Signorini anche se ha deciso di intervenire la stessa Fico smentendo in toto l’intera frequentazione.

Il presunto flirt è già tramontato

Le voci di loro due insieme avevano già scatenato un putiferio. La prima a leggere sui rotocalchi del loro flirt era stata infatti l’ex compagna di Francesco Caserta, Paola Caruso.

La “bonas” di AvantiUnAltro era rimasta particolarmente colpita e delusa dal comportamento frivolo dell’ex. Mentre i giornali lo descrivevano in preda ai sollazzi estivi in compagnia dell’ex compagna di Mario Balotelli, lei ancora scriveva di essere in attesa che l’ex si degnasse di incontrare suo figlio, evento finora scansato a detta della Caruso.

Al capolinea la storia fantasma?

Subentra in questo triangolo di fuoco il ben più informato Alfonso Signorini che su Chi rivela di essere già al corrente della rottura tra Caserta e la Fico. Dopo un avvicinamento, i due si sarebbero già detti addio. A smentire Signorini però sembra essere la stessa Fico che non ci sta a leggere quanto su di lei ricamato e fa chiarezza smentendo ogni qualsivoglia flirt che sarebbe intercorso tra lei e Caserta: “A seguito di tutti questi articoli che sto leggendo voglio precisare una sola cosa: con Francesco Caserta non ho mai trascorso un week end né avuto flirt o fidanzamento.

È stata una SOLA ED ESCLUSIVA conoscenza telefonica che è terminata al nostro primo incontro a Brescia davanti ad UN CAFFÈ“.

Francesco Caserta e il proverbio sospetto

Ma i sospetti non finiscono qui. Mentre la Fico smentisce in toto facendo dunque pensare che quel “flirt” così tanto dipinto non sia mai nemmeno esistito, sul profilo Instagram di Caserta si agita dell’irrequietezza e appare una didascalia sospetta: “Quando la volpe non arriva all’uva dice che è acerba“.

Una frecciatina velenosa verso qualcuno in particolare, magari rivolta proprio alla Fico? Se lo chiedono in molti anche nei commenti allo scatto dell’imprenditore.

*immagine in alto: Raffaella Fico e Francesco Caserta. Fonte/Instagram Raffaella Fico – Francesco Caserta (dimensioni modificate)