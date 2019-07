Raffaella Fico si starebbe impegnando davvero a superare la recente rottura con Alessandro Moggi. Nella sua vita ci sarebbe un nuovo interesse, ma è troppo presto per poter dire se sia un amore, un’amicizia, o una semplice frequentazione che non andrà oltre. Di certo, se dovesse essere confermata questa nuova coppia, se ne sentirà parlare per lungo tempo.

Raffaella Fico e il romantico weekend

La storica ex di Balotelli ha da poco dichiarato al programma radiofonico Un giorno da pecora di aver bisogno di un vero uomo, di uno che la faccia sentire donna. Che l’abbia già trovato? A lanciare lo scoop bomba è stato il settimanale Chi, il quale ha svelato che al fianco di Raffaella Fico ci sarebbe qualcuno.

Sul settimanale si legge di un romantico weekend che la Fico avrebbe trascorso con Francesco Caserta in un resort a Brescia. Inoltre, non sono passati inosservati agli occhi dei più attenti i numerosi like che i due si scambiano su Instagram.

Chi sottolinea anche un altro particolare, alquanto sospetto e che dà da pensare, la presenza di guardie del corpo attorno alla Fico e a Caserta. I due sarebbero stati scortati in alcune occasioni pubbliche dai bodyguard.

Chi è Francesco Caserta

Caserta è un imprenditore che vive e lavora a Monte Carlo, proprietario di una catena di supermercati.

Non solo, è, infatti, il famoso ex di Paola Caruso con la quale, da mesi, va avanti uno scambio di frecciatine e dichiarazioni al vetriolo. L’ex Bonas di Avanti un altro sono mesi che lo accusa di averla abbandonata mentre lei era incinta, di aver avuto un comportamento più che spregevole. Accusa tutta la famiglia di Francesco Caserta per averlo allontanato da lei e dal piccolo Michele che non ha né conosciuto né riconosciuto come figlio. Nel frattempo la Caruso sta crescendo il bimbo da sola, e, probabilmente, non prenderà bene questo nuovo gossip sull’ex partner.

Certamente la neo mamma, sperava che Caserta tornasse da lei e finalmente si prendesse le sue responsabilità da padre. Di sicuro, se il nuovo flirt dovesse essere reale e dovesse andare avanti se ne sentirà parlare per molto. In ogni caso, né la Fico né Caserta hanno ufficializzato nulla e continuano a dedicare post ambigui su Instagram senza scrivere a chi sono indirizzati. Lei scrive didascalie come: “è tutto nascosto negli occhi” o “Quando penso a te“.

Lui cita frasi da canzoni spagnole come “Miento, si te digo que en ti no ando pensando” (Mento se ti dico che non ti penso). O scrive cose come “Dimmi dove e quando…“.

Immagine in evidenza: Raffaella Fico, Francesco Caserta. Fonte: Instagram