Terence Hill dice addio a Don Matteo dopo 20 anni: la foto dal set della sua ultima scena commuove i fan

TV e Spettacolo

Terence Hill dice addio a Don Matteo. Dopo 22 anni di lavoro per la nota fiction Rai, il protagonista indiscusso dello sceneggiato è arrivato al suo ultimo “ciak”. Negli ultimi mesi la notizia era già stata data come certa, ma un’immagine pubblicata in queste ore toglie ogni dubbio: per l’attore si chiude uno dei più importanti capitoli della sua carriera.

Terence Hill lascia Don Matteo: l’ultimo scatto sul set

A partire dalla prossima stagione, Don Matteo dovrà dire addio al suo protagonista.

Da mesi ormai si parla della notizia che vuole Terence Hill fuori dal cast dello sceneggiato, sostituito da Raoul Bova. Lo scorso giugno, l’attore aveva spiegato rilasciato un’intervista per il Corriere della Sera, rivelando alcuni dettagli sulla sua ultima apparizione nella nuova stagione. “Non è prevista una puntata incentrata sull’uscita di scena di Don Matteo– aveva spiegato-non ci saranno lacrime e abbracci”. I fan hanno appreso con grande rammarico la notizia, dicendosi dispiaciuti. “Avevo voglia di dedicare più tempo alla mia vita privata” aveva spiegato Terence, parlando del “dopo- Don Matteo” che per molti suonava come un momento lontano nel tempo.

Proprio oggi il tanto temuto giorno dell’addio è arrivato e l’attore ha voluto condividere il momento con i suoi follower. Su Instagram, Hill ha condiviso uno scatto che lo ritrae nei panni di Don Matteo: abito da sacerdote nero, con scarpe e pantaloni scuri. “22 anni, 13 stagioni e 259 episodi“ ha commentato ricordando la lunga carriera all’interno della trasmissione. “Grazie molte“ ha concluso, ricevendo i messaggi commossi dei fan che per anni lo hanno seguito affezionandosi alle sue storie.

“Non sarà più la stessa cosa senza di te“ scrive qualcuno, “Mito assoluto“ le parole di un altro utente, “La fine di un’era“ osserva ancora qualcun altro.

Don Matteo dice addio a Terence Hill: il saluto della produzione

In queste ore, anche Lux Vide, casa di produzione di Don Matteo, ha voluto celebrare l’ultima puntata di Terence Hill all’interno della trasmissione. “Dopo oltre 250 episodi, dopo oltre 20 anni dalla messa in onda della prima puntata, Terence Hill ha girato la sua ultima scena della più amata e longeva serie di Rai 1, Don Matteo” si legge sul profilo Instagram dell’azienda.

“Un caloroso grazie da parte Lux Vide e Rai Fiction per la dedizione e la fedeltà con cui ha prestato il suo ‘MITO’ ad un personaggio che è entrato per 20 anni con gentilezza nelle case di tutti gli italiani dando sempre una parola di speranza e interpretando così al meglio quella che è la funzione del servizio pubblico” scrive ancora.

“Grazie Terence!” l’ultimo messaggio per l’amatissimo attore.