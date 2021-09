Grande Fratello Vip, Aldo Montano dovrà abbandonare il reality: il commento di Alfonso Signorini

Grande Fratello

Il Grande Fratello Vip è appena iniziato, ma per uno dei concorrenti è già arrivato il momento di abbandonare il reality. Aldo Montano dovrà infatti dire addio per qualche giorno ai suoi coinquilini, per prendere parte a un importante evento fuori dalla Casa. La rivelazione arriva direttamente dal conduttore, Alfonso Signorini.

Grande Fratello Vip, un concorrente abbandona il reality

La nuova edizione del Grande Fratello Vip è appena iniziata e già si pensa a possibili ritiri e uscite anticipate.

Nelle ultime ore, Alfonso Signorini ha parlato proprio di questo argomento nel corso dell’ultima puntata andata in onda, spiegando che presto un concorrente abbandonerà la “Casa più spiata d’Italia”. Le sue parole sono state riportate da Novella 2000 che ha spiegato il motivo di questa temporanea uscita di scena.

“Devo fare una comunicazione importantissima. Dovete sapere che Aldo dovrà assentarsi qualche giorno dalla casa per un impegno istituzionale che ci fa molto onore” ha rivelato parlando di Montano. Il conduttore ha inoltre specificato che si tratterà di un “impegno che aveva già preso precedentemente”.

“Quindi per qualche giorno non ci sarà, ma ritornerà presto” ha chiarito. Attualmente non sarebbe nota la durata della sua assenza dal reality.

Aldo Montano lascia il Grande Fratello Vip: le sue parole prima dell’ingresso

Poco prima di entrare al Grande Fratello Vip, Aldo Montano aveva parlato a Vanity Fair il motivo alla base della sua scelta di partecipare. “Cosa mi ha spinto ad accettare? Mia moglie, che ha talmente insistito che, forse forse, potrei pensare di essere noioso a casa” aveva ironizzato. “Scherzi a parte, ero un po’ titubante nell’affrontare una roba del genere, ma lei era entusiasta” aveva osservato.

“Quando sono fuori casa, le videochiamate azzerano la percezione di essere lontani, ma qui sarà diverso” aveva ancora spiegato, definendosi poi “molto apprensivo”. “Devo avere sotto controllo la salute di tutti” aveva avvisato.

“Ho passato tanti anni sotto i riflettori come ‘il festaiolo’ e ‘il gossipparo’, ma chi mi conosce sa che sono completamente l’opposto. Mi spaventerei se trovassi un Aldo diverso, ma molto dipenderà dalla compagnia” aveva infine dichiarato propositivo.