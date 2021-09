Honolulu: su Italia 1 un nuovo programma comico. I comici insieme a Fatima Trotta e Francesco Mandelli

Programmi TV

La nuova coppia della risata di Mediaset, targata da Fatima Trotta e Francesco Mandelli, è pronta a presentare la prima puntata di Honolulu. Lo show comico arriva a far ridere il pubblico con un cast nuovo di zecca.

A partire da mercoledì 22 settembre 2021 su Italia 1 debutta un nuovo programma comico che intende rompere con il passato e rilanciare il canale come la casa della comicità di Mediaset. Honolulu va in onda a partire dalle ore 21:20 ed accompagnerà il pubblico dino a mezzanotte inoltrata. Ecco quali saranno i comici che fanno parte del cast e che vedremo durante il primo appuntamento al fianco della coppia ala conduzione del programma formata dal divertente Francesco Mandelli e dalla energica Fatima Trotta.

Honolulu: quando andrà in onda il programma

I conduttori Fatima Trotta e Francesco Mandelli sono pronti ad arrivare nelle case degli italiani per il lancio del nuovo programma comico di Italia1.

L’arrivo del programma è in calendario per mercoledì 22 settembre 2021 a partire dalla prima serata e farà compagnia ai telespettatori per un totale di 6 mercoledì consecutivi.

Lo show spera di conquistare i telespettatori con una nuova chiave comica che possa essere una sorta di evoluzione degli show che hanno fatto ridere in passato il pubblico della rete, che aveva in Colorado il suo massimo esponente.

Honolulu: quali comici faranno parte del programma

Proprio dallo storico programma comico di Colorado sembra che la nuova trasmissione possa attingere nella scelta di alcuni comici facenti parte del cast della prima edizione. Al fianco di Francesco Mandelli e Fatima Trotta troveremo infatti lo storico duo di Colorado dei PanPers, formato da Andrea Pisani e Luca Peracino, insieme a tanti altri comici che vi anticipiamo nelle prossime righe.

Nel corso della prima puntata sarà possibile ritrovare altri volti noti delle trasmissioni Mediaset, già apprezzati dai telespettatori, come il laconico Leonardo Manera, l’ex naufraga Valentina Persia, lo strambo Herbert Ballerina senza dimenticare il grande Marcello Cesena che rilancerà sugli schermi la nuova stagione di Sensualità a Corte.

Il programma punta a costruire un cast fisso per la prima edizione dello show che però potrà sempre arricchirsi di nuove aggiunte per la gioia del pubblico, che certamente potrà anche contare dalle risate assicurate anche da Il Musazzi, i Ditelo Voi, Alberto Farina e Francesco Cicchella.