Luce dei tuoi occhi: su Canale 5 la trama della nuova fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno

Serie TV - Fiction

Per la grande gioia del pubblico appassionato di fiction e serie televisive, Canale5 da il la alla stagione autunnale con un prodotto nuovo di zecca che racconta la toccante storia di una madre alla ricerca della verità riguardante sua figlia. Anna Valle interpreta Emma, una ballerina di fama mondiale, che dopo la morte della sua bambina abbandona Vicenza e si trasferisce oltre oceano ma una lettera anonima farà riaffiorare il passato e la invoglierà a cercare di risolvere il mistero della sua scomparsa.

Luce dei tuoi occhi va in onda per la prima volta mercoledì 22 settembre, dopo lo spostamento di settimana scorsa, ovviamente su Canale5 a partire dalle ore 21:30 circa.

Quello che c’è da sapere sulla trama ed il cast della fiction che tra i protagonisti vede anche Giuseppe Zeno.

Luce dei tuoi occhi: gli interpreti e le puntate

Il mercoledì per Canale 5 si conferma il giorno giusto per la messa in onda delle amate fiction ed il 22 settembre 2021 non sarà da meno. Arriverà infatti in tale data la nuova serie dal titolo Luce dei tuoi occhi che vede come protagonisti gli attori Anna Valle e Giuseppe Zeno, volti noti dei prodotti televisivi nostrani.

Gli episodi lungo i quali si svilupperà la storia saranno ben 12 e verranno trasmessi, due per volta, in 6 prime serate imperdibili tutte in onda i mercoledì sera d’autunno.

Luce dei tuoi occhi: la trama della fiction

Anna Valle è qui chiamata ad interpretare Emma Conti, una etoile riconosciuta a livello internazionale, che dopo aver perso la sua Alice abbandona la sua città di Vicenza e si trasferisce a New York per dimenticare quanto accaduto e mettere una pietra su questo tragico avvenimento. Il passato però verrà a bussare alla sua porta dopo 16 anni a causa di una lettera anonima che la raggiunge e la mette in guardia sulle sorti della bambina che stando alla missiva, dovrebbero essere viva e frequentare addirittura l’accademia nella quale si è formata artisticamente Emma.

La donna non ci pensa due volte e decide di partire per la volta di Vicenza dove dovrà fare i conti con un passato che tornerà prepotente nella sua vita dove ritroverà infatti Davide, il padre della bambina interpretato da Bernardo Casertano, ed con un presente rappresentato da un nuovo amore, il professore Enrico Leoni interpretato da Giuseppe Zeno, e da una classe di allieve tra le quali si potrebbe nascondere la sua Alice.

Il racconto di Anna Valle

La protagonista è “una coreografa di fama internazionale che ha trovato modo nell’arte di esprimere la sua passione e colmare anche la mancata maternità che le è capitata 16 anni prima“, racconta Anna Valle ad Ansa. Centrale nella nuova fiction sarà anche il rapporto difficile tra Emma e la madre, Paola: “Un personaggio tosto con una disciplina tipica di una danzatrice“, racconta l’attrice, “Non conoscevo Paola Pitagora, è una donna molto in gamba e una grande attrice, lavorare insieme è stato molto arricchente“.