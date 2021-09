Pretty Woman: dal film al musical in scena a Milano. Il cast, quando debutta e dove vederlo

TV e Spettacolo

Pretty Woman è uno deil film che ha stregato il cuore di milioni e milioni di telespettatori, al punto che sono tante le versioni teatrali e musical che sono arrivate sull’onda del successo del film. Proprio uno di questi sta per debuttare a Milano, un modo originale e bello per riaprire la stagione teatrale dopo due anni di pandemia.

Si torna dunque a sognare sulle note delle musiche e non solo di Pretty Woman. Ecco tutte le curiosità e quello che c’è da sapere.

Pretty Woman: il musical italiano

Pretty Woman diventa musical e sta per debuttare sul palco del Teatro Nazionale Che Banca!

La produzione è di Stage Entertainment, che ha scelto di riproporre una delle commedie romantiche più famose, che al cinema era stata diretta 31 anni fa da Garry Marshall con l’interpretazione magistrale di Julia Roberts e Richard Gere.

Pretty Woman- il musical debutterà il prossimo 28 settembre e sarà il primo a segnare la ripartenza dei musical dopo due anni di stop causati dalla pandemia.

Pretty Woman-il musical: la trama

Come si legge sul comunicato ufficiale, Pretty Woman- Il musical manterrà l’impianto narrativo del film che è una storia a metà strada tra il My Fair Lady e Cenerentola.

Allo stesso tempo sarà accentuata la tematica femminile della donna che cerca se stessa, il cambiamento e la crescita personale di entrambi i personaggi che, nonostante le differenze culturali e sociali, comunque si avvicinano l’uno all’altra spinti da una grande forza: quella dell’amore. Un idilliaco superamento di preconcetti e pregiudizi sociali.

La colonna sonora del musical di Pretty Woman

Ad arricchire ulteriormente l’esperienza del musical di Pretty Woman sarà la colonna sonora.

Non soltanto ci sarà la famosissima Oh Pretty Woman di Roy Orbison ma anche una serie di musiche e canzoni firmate da una delle leggende del rock in persona: Bryan Adams.

Pretty Woman- il musical: le recensioni

Il musical di Pretty Woman aveva già debuttato a Broadway nel 2018, ed era stato un grande successo. Successivamente però il tour era stato sospeso a causa della pandemia. La regia è di Carline Brouwer insieme a Chiara Nochese. Le coreografie sono di Denise Holland Bethke. Supervisione musicale Simone Manfredini, direzione Musicale Andrea Calandrini, scene Carla Janssen Hofelt, costumi Ivan Stefanutti, disegno Fonico Armando Vertullo.

Disegno Luci Francesco Vignati e infine, traduzione, adattamento e versi italiani Franco Travaglio