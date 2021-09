Aldo Montano lascia il Grande Fratello Vip: il motivo dell’improvvisa uscita sorprende i fan

Grande Fratello

Aldo Montano è uscito dalla casa del Grande Fratello Vip. L'atleta ha lasciato momentaneamente il gioco per prendere parte a eventi precedentemente stabiliti. Non si sa quando rientrerà.

Il Grande Fratello Vip è iniziato da pochi giorni, ma già si parla di “uscite straordinarie” dei concorrenti. Poco fa infatti, la produzione del reality ha annunciato che Aldo Montano ha dovuto abbandonare la Casa. Il motivo del suo allontanamento è molto particolare.

Aldo Montano lascia il Grande Fratello Vip: il motivo

Nelle ultime ore, i fan del Grande Fratello Vip sono stati colti di sorpresa da un annuncio inaspettato condiviso sui canali social del reality. “Aldo Montano è uscito dalla Casa di Grande Fratello per importanti impegni istituzionali presi precedentemente“.

“Il concorrente– si legge ancora nel comunicato- rientrerà nella Casa dopo aver effettuato un periodo di quarantena“.

Il reality non ha specificato quale impegno interesserà Aldo Montano, né è attualmente noto entro quando è previsto il suo ritorno. Molto probabilmente non lo vedremo nella prossima puntata che andrà in onda domani. Forse, per permettergli comunque di partecipare al gioco, lo sportivo si connetterà telefonicamente con lo studio e i compagni. Solo durante la diretta però potremo scoprire la soluzione pensata per lui.

Aldo Montano fuori dalla Casa del Gf Vip, le parole di Alfonso Signorini

La notizia dell’uscita momentanea di Aldo Montano dalla Casa del Grande Fratello Vip è stata resa nota già qualche giorno fa da Alfonso Signorini. Il conduttore del reality aveva confessato a Novella 2000 di sapere che presto l‘atleta avrebbe dovuto lasciare il programma per prendere parte a impegni presi in precedenza.

“Devo fare una comunicazione importantissima“ aveva dichiarato infatti l’esperto di gossip. “Dovete sapere che Aldo dovrà assentarsi qualche giorno dalla casa per un impegno istituzionale che ci fa molto onore” aveva aggiunto parlando proprio di Montano.

Già allora, Signorini non aveva reso noto quale fosse l’“impegno che aveva già preso precedentemente”.

“Quindi per qualche giorno non ci sarà, ma ritornerà presto” aveva concluso rassicurando il pubblico.