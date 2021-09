Chicago Med: trama di giovedì 23 settembre 2021, in arrivo su Italia 1 altri 3 nuovi episodi

Serie TV - Fiction

Nuovo appuntamento settimanale con le vicende del famoso Chicago Medical Center. Arrivano in prima serata su Italia1 altri tre nuovi episodi in anteprima assoluta.

Chicago Med e le sue trame si sono ormai ripresi in pianta stabile la prima serata del giovedì targato Italia1. Oggi giovedì 23 settembre 2021 andranno in onda altri 3 nuovi episodi della serie televisiva statunitense che racconta le vicende intrecciate dei medici e degli infermieri del noto ospedale Chicago Medical Center. La trama delle anticipazioni dell’appuntamento fissato come sempre su Italia1 per le ore 21:20 circa.

Chicago Med: le anticipazioni di giovedì 23 settembre 2021

La serie televisiva Chicago Med ritorna sugli schermi di Italia 1 con tre nuovi episodi a partire dalle ore 21:20 quando ripartiranno le vicende del famoso Chicago Medical Center.

Nello specifico l’attenzione sarà puntata sull’infermiera April Sexton che sarà alle prese con una passione pronta a sbocciare e che la manderà in crisi per le dovute ripercussione che ne scaturiranno.

Chicago Med: le anticipazioni del primo episodio di oggi

Il primo episodio di serata si intitola Che ci riserverà il futuro? e metterà al centr dell’attenzione April Sexton, quando l’infermiera sarà infatti protagonista di un triangolo amoroso dalla difficile gestione.

La donna infatti non saprà più gestire l’attrazione per Marcel Crocket e cederà al suo fascino lanciandosi nel primo bacio, nonostante sia legata ad Ethan Choi. Intanto Will e Charles dovranno gestire il curioso caso di un paziente che si crede un vampiro mentre Natalie ed Elsa se la vedranno con una paziente che attraversa una crisi respiratoria.

Chicago Med: le anticipazioni del secondo episodio di oggi

Il peso delle decisioni è il titolo del secondo episodio di serata durante il quale Maggie dovrà andare contro la sua etica professionale quando scoprirà che un suo amico sta per morire per le conseguenze del morbillo e deve affrettare i tempi per trovare una soluzione.

A cercare di risolvere la situazione ci penserà anche Natalie che non vorrà gravare sull’amica già nelle difficili condizioni di salute.

Chicago Med: le anticipazioni del terzo episodio di serata

Natalie sarà infine la protagonista del terzo episodio dal titolo Non riesco ad immaginare il futuro nel quale inizierà a ricordare cosa era accaduto prima dell’incidente con Will mentre sta visitando un neonato. La donna dovrà anche chiarire cosa sta provando proprio per Will e, quando si farà coraggio nel rivelare i suoi sentimenti all’uomo, troverà lo stesso a chiederle la porta in faccia perché ormai non prova nulla per lei.