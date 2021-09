Tale e Quale Show, Cristiano Malgioglio lancia una frecciatina a Loretta Goggi: “Mi ha rubato lo scettro”

Gossip

Su Rai 1 è iniziata la nuova edizione di Tale e Quale Show. Il noto programma condotto da Carlo Conti vede impegnati nel ruolo di giudici Giorgio Panariello, Loretta Goggi e Cristiano Malgioglio. Proprio il noto paroliere ha recentemente parlato di uno dei due colleghi nel corso di un’intervista, lanciando un’ironica e inaspettata frecciatina.

Cristiano Malgioglio e il “furto” subito da Loretta Goggi a Tale e Quale Show

Lo scorso venerdì, su Rai 1 ha avuto inizio la nuova edizione di Tale e Quale Show.

Il noto format prevede la partecipazione di volti noti dello spettacolo italiano chiamati a esibirsi nei panni delle stelle della musica internazionale. I concorrenti della nuova edizione hanno già avuto modo di cimentarsi nei panni dei ruoli affidati per la prima puntata. Le loro esibizioni sono state commentate come sempre dalla giuria, che quest’anno è composta da Giorgio Panariello, Loretta Goggi e Cristiano Malgioglio.

L’autore di Gelato al cioccolato ha recentemente parlato della nuova esperienza televisiva ai microfoni di DiPiùTv, esprimendo il suo parere sulla Goggi.

“Ci conosciamo da una vita, però mi ha rubato lo scettro di regina del programma“ si è lamentato ironicamente. “Mi accontento di essere imperatrice“ ha aggiunto poi sicuro.

Cristiano Malgioglio giudice a Tale e Quale Show: la sua strategia

Secondo alcune fonti, per anni il “buonismo” è stato uno dei problemi principali della giuria di Tale e Quale Show. A lungo infatti, nonostante gli errori i concorrenti sarebbero stati giudicati positivamente a discapito delle esibizioni realmente ben strutturare. Malgioglio sarebbe stato scelto da Carlo Conti proprio per inserire un’opinione meno “clemente”, ma non per questo meno giusta.

“Sono molto severo con i concorrenti“ ha spiegato Cristiano a DiPiùTv. “Ho il fiuto di una pantera” ha aggiunto spiegando di essere pronto a scovare le performance meno riuscite.

Malgioglio ha ammesso di essere molto contento di essere tornato in un programma di prima serata importante come Tale e Quale Show, ma non rinnega la sua partecipazione al Gf Vip. “Ho un bellissimo ricordo“ ha rivelato. “Mi sono divertito molto a farlo, e spero di aver divertito il pubblico” ha concluso.