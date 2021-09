Tale e Quale Show: i vip della nuova stagione presentata da Carlo Conti al via il 17 settembre 2021

Programmi TV

Tornano i venerdì in compagnia dell'appasionante e divertente gara tra i Vip di Tale e Quale Show. Carlo Conti pronto ad inaugurare la nuova edizione del programma che promette di stupire il pubblico da casa.

Per Tale e Quale Show ed il suo storico conduttore Carlo Conti è arrivato il momento di debuttare con la stagione numero undici della famosa trasmissione. Venerdì 17 settembre 2021 il programma fa il suo debutto con la prima puntata del format, pronto a tirare su il sipario sui Vip in gara che imiteranno le grandi stelle della musica italiana ed internazionale. Tutto quello che c’è da sapere sul primo appuntamento in onda su Rai1 a partire dalle ore 21:30 circa.

Tale e Quale Show: le novità della nuova stagione

La data ufficiale dell’inizio del programma è ormai alle porte e Carlo Conti e la sua squadra sono pronti a svelare cosa hanno in serbo per i Vip in concorso e per l’affezionato pubblico da casa che si prepara al grande ritorno.

L’appuntamento è fissato come sempre per i venerdì di Rai1 con la prima attesissima puntata in onda il 17 settembre.

Saranno due le novità di questa nuova edizione che riguardano sia il cast di Vip in gara che quello della giuria. Nel primo caso avremo un concorrente in più rispetto ai soliti 10 in competizione, con il nome dell’undicesimo personaggio famoso che però è rimasto ancora top-secret.

Per quello che riguarda la giuria, il programma porta in scena una new entry tutto pepe nella sua con l’approdo del divertente Cristiano Malgioglio, che prende il posto di Vincenzo Salemme, ed affianco Loretta Goggi e Giorgio Panariello.

Tale e Quale Show: i Vip in gara nell’undicesima edizione

I telespettatori potranno godere della divertente gara tra gli 11 Vip che compongono il cast che vedono impegnati il comico napoletano Ciro Priello, componente dei The Jackal, Pierpaolo Pretelli, il comico Biagio Izzo, Stefania Orlando, la nota showgirl Alba Parietti, Dennis Fantina, le storiche voci di Edicola Fiore composte da I Gemelli Guidonia, la ex velina Federica Nargi, la figlia d’arte Deborah Johnson, e la cantante vincitrice della sezione Novità del 42esimo Festival di Sanremo Francesca Alotta.

La lista: