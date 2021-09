Alba Parietti fa una speciale promessa prima di Tale e Quale Show: le sue emozionanti parole

TV e Spettacolo

Alba Parietti ha da poco compiuto 60 anni, ma per lei non sembra proprio esserci spazio per il “pensionamento”. La nota showgirl sta ormai facendo il conto alla rovescia per la nuova stagione di Tale e Quale Show, noto programma di Rai 1 giunto ormai alla sua undicesima edizione. La “Alba nazionale” si sta preparando con entusiasmo a quella che per lei sarà un’inedita avventura televisiva.

Alba Parietti pronta a Tale e Quale Show: l’entusiasmo è incontenibile

Alba Parietti sarà una dei nuovi concorrenti di Tale e Quale Show.

La showgirl di origini torinesi è da mesi nella lista dei nomi scegli da Carlo Conti per il suo spettacolo su Rai 1. Già qualche giorno fa, l’ex volto di Galagoal aveva rivelato ai fan di vedere nella nuova avventura televisiva una “grande sfida“, dicendosi pronta a rimettersi in gioco. “Dopo quarant’anni di televisione rimettermi in gioco, imparare con coach e sperimentare per me è una grande sfida” aveva ammesso la Parietti, che nelle ultime ore ha nuovamente condiviso con i fan le emozioni provate in questi giorni di preparazione.

“Mi appassiona fare nuove esperienze, lavorare con persone nuove” ha rivelato la conduttrice su Instagram.

Alba Parietti, Tale e Quale Show e la sua metafora calcistica

Per spiegare come sta affrontando la fase di preparazione e l’idea di poter presto vivere una nuova esperienza, Alba Parietti si è servita di un’efficace “metafora calcistica”. “Per me entrare nel cast di un programma è come entrare nel ruolo di attaccante in una squadra di calcio“ ha spiegato. “C’è il capitano della squadra che è Rai 1, che è Carlo Conti, c’è l’allenatore : sono i nostri insegnanti“ ha osservato. “C’è la squadra fatta di ragazzi , uomini , donne che fanno con passione il loro lavoro” ha ancora dichiarato.

“Siamo noi a metterci la faccia ad andare in scena ma dietro a questo il lavoro, l’energia di centinaia di persone che sono indispensabili” ha affermato mostrandosi riconoscente proprio allo staff del programma. “Ci sono cuori che battono– ha ancora scritto- rapporti umani che si creano con amicizie , risate, collaborazioni o magari difficoltà“.

Alba Parietti a Tale e Quale Show: lo speciale ringraziamento allo staff del programma

Riflettendo ancora sulle persone conosciute in queste prime settimane di lavoro, Alba ha ammesso di essere da sempre affascinata dal lavoro di chi si occupa del “dietro le quinte”.

“Spesso quando facevo Ballando mi soffermavo a guardare alla aerea le facce stanche delle sarte , dei truccatori, dei tecnici“ ha rivelato . “La televisione è fatta del respiro dei battiti del cuore di tanta gente– ha ancora aggiunto emozionata- noi che andiamo in scena rappresentiamo tutti, per questo abbiamo il dovere di gratificare il loro lavoro con il nostro impegno pari al loro”.

“Perché il respiro di tutti diventi quel momento in cui la luce rossa si accende e noi entriamo a casa vostra.

Grazie a tutto lo staff” ha dichiarato infine in maniera solenne. La Parietti ha voluto ringraziare in particolar modo lo staff di Endemol Shine e di Rai 1, per l’accoglienza riservatale. Infine, la conduttrice ha condividere pubblicamente la sua promessa alla produzione di Tale e Quale Show. “Farò di tutto per ricambiare la fiducia che avete in me” ha garantito.