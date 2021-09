Claudio Lauretta: chi è l’imitatore di Tale e quale Show che ha conquistato il pubblico come Vittorio Sgarbi

Chi è

La prima puntata di Tale e quale Show è stata un grande successo in termini di ascolti che di fatto hanno confermato e dato ragione alle scelte di Carlo Conti, sia nel cast che nella composizione della giuria. Una delle note più liete è stata infatti l’aggiunta al bancone dei giudice di un tagliente Vittorio Sgarbi, abilmente interpretato da Claudio Lauretta. L’imitatore ha condito il giudizio degli altri 3 giudici con battute taglienti e doppi sensi divertenti che hanno di certo intrattenuto il pubblico ed aggiunto un pizzico di novità alla puntata. Scopriamo di più sulla sua carriera che vanta le riuscite imitazioni di Matteo Renzi, Renato Pozzetto ed Adriano Celentano.

La carriera di Claudio Lauretta

Claudio Lauretta è nato in Piemonte in provincia di Alessandria, precisamente a Novi Ligure, il 20 luglio del 1970. Imitatore, comico ed attore inizia la sua carriera in alcune emittenti locali di radio e tv prima del grande salto in Rai del 1992 dove per la prima volta partecipa ad un programma nazionale dal titolo Piacere Raiuno.

Da qui inizia la sua carriera facendosi notare in giro per la tv per la partecipazione a trasmissioni come Una volta al mese, Con le unghie e con i denti, oltre ai più noti Maurizio Costanzo Show e Tira & molla dove compare per alcuni contributi.

Dal 2004 partecipa a Markette – Tutto fa brodo in TV di Piero Chiambretti dove inizia con le sue imitazioni cult di personaggi del panorama politico italiano.

Saranno infatti questo tipo di imitazioni a lanciarlo nella televisione generalista, e dopo vari passaggi in programmi radiofonici e trasmissioni come Ciao Belli e la partecipazione ad Italia’s Got Talent, viene scelto per il cast ufficiale di Colorado prima e Striscia la Notizia poi.

Proprio grazie alle sue imitazioni nel tg satirico di Canale5, celebri sono quelle di Vittorio Sgarbi, Beppe Grillo, Matteo Salvini e dell’altro Matteo, l’ex premier Renzi. Poi grazie all’imitazione di quest’ultimo crea un caso quando grazie alla tecnica del Deepfake, che permette di mixare video ed immagini provenienti da contributi differenti, diventa un caso mediatico poiché alcune testate giornalistiche pensano che le dichiarazioni siano state fatte dai diretti interessati e non dal bravo imitatore.

Claudio Lauretta a Tale e Quale Show

Lauretta ha di sicuro conquistato tutti durante la prima puntata di Tale e Quale Show con la sua interpretazione di Vittorio Sgarbi.

Lo stesso imitatore ha condiviso alcuni video della serata sul suo profilo Instagram ufficiale.

Guarda il video:

Dopo il successo della scorsa settimana aveva scritto su Ig: “Grazie a Carlo per questa bellissima opportunità che mi ha dato e a tutti voi che avete premiato TALE & QUALE SHOW negli ascolti”, pubblicando anche una foto insieme al conduttore del programma.