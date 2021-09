Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si sono baciati, scoppia la passione al Grande Fratello Vip: il video

Grande Fratello

Al Grande Fratello Vip è scoppiata la passione. A meno di due settimane dall’inizio della nuova edizione è arrivato il primo bacio fra due concorrenti: Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. I due sono apparsi molto vicini negli ultimi giorni e nel cuore della notte si sono baciati sotto le lenzuola.

Sin dalla sua prima edizione, il Grande Fratello ha sempre fatto sognare il pubblico da casa con i flirt e le storie d’amore nate all’interno della “Casa più spiata d’Italia”.

Alcuni amori sbocciati sotto l’occhio vigile delle telecamere hanno avuto vita breve, altri invece sono proseguiti anche lontano dai riflettori e perdurano tutt’oggi. Sicuramente è presto per parlare di storie durature fra i protagonisti della sesta edizione del Gf Vip, ma non lo è per parlare invece di primi baci.

Nella notte, le telecamere del reality hanno registrato un momento di vera passione fra quella che ormai sembra essere la prima coppia di quest’anno. Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si sono baciati e un video condiviso dal Gf Vip sui social testimonia il dolce momento.

“All’improvviso… nel cuore della notte… è successo quello che tutti abbiamo iniziato ad immaginare qualche giorno fa” si legge su Twitter. “Solo un bacio o l’inizio di qualcosa di più?” domanda poi il Grande Fratello Vip.

La notizia del bacio fra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié ha sorpreso i fan del reality, che in realtà avevano già avuto modo di osservare il particolare feeling nato fra i due. Già ieri infatti, il nuotatore e la principessa sono apparsi vicinissimi mentre si scambiavano coccole e effusioni nella stanza da letto.

I due giovani concorrenti sono stati colti alla sprovvista dall’improvvisa accensione delle luci nella prima mattina. Probabilmente avevano trascorso la notte insieme e, nonostante l’inizio di un nuovo giorno, sono rimasti ancora a lungo sotto le coperte a scambiarsi baci, carezze e abbracci.