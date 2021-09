Rambo 2 – La vendetta: cast e trama del film del secondo film con Sylvester Stallone in onda su Italia1

TV e Spettacolo

Il secondo capitolo dell'iconica saga torna in televisione nella prima serata di venerdì 24 settembre 2021 per la gioia dei tanti fan di Sylvester Stallone e degli appassionati del genere action.

Venerdì 24 settembre 2021 continua in televisione su Italia1 la riproposizione della grande saga cinematografica di Rambo, una delle più apprezzate nella storia del cinema action. Torna dunque l’amato veterano di guerra interpretato dall’iconico Sylvester Stallone. Il secondo capitolo della lunga saga a lui dedicata dal titolo Rambo 2 – La vendetta va in onda su Italia1 a partire dalle ore 21:20 circa. Il pubblico potrà rivedere la pellicola del 1985 in cui continuano le vicende del berretto verde che per poter uscire da galera dovrà portare a termine una missione. La trama ed il cast del film.

Rambo 2 – La vendetta: il cast della pellicola in onda su Italia1

Rambo 2 – La vendetta è un film del 1985 diretto da George Pan Cosmatos, che si occupa solo della lavorazione del secondo film della saga dedicata all’iconico personaggio.

Anche in questo secondo capitolo vedremo il personaggio di Rambo interpretato ovviamente da Sylvester Stallone, che nell’occasione parteciperà anche alla sceneggiatura della pellicola mentre nel quarto capitolo l’attore si cimenta in più anche con la regia.

Al fianco del suo personaggio troviamo quelli interpretati dagli attori Richard Crenna, nei panni di Samuel Trautman, Charles Napier, in quelli di Marshall Murdock, Steven Berkoff, come Sergeij Podovskij, Julia Nickson-Soul, ad interpretare Co Bao e George Cheung nei panni del tenente Tay.

Rambo 2 – La vendetta: la trama del film

Dopo gli aventi del primo film John è condannato ai lavori forzati e, per far si che la sua pensa sia scontata del tutto, viene liberato dal Colonnello Trautman in moda che possa rendersi utile con un’altra missione da portare a termine.

L’uomo infatti chiederà a Rambo di tornare in Vietnam per risolvere la situazione che riguarda alcuni prigionieri rinchiusi nei campi militari del posto.

Così il berretto verde decide di accettare e si mette subito in viaggio verso quei luoghi dovrà troverà la collaborazione di un contatto del colonnello che nel giro di poco tempo si innamorerà di lui.