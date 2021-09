Uomini e Donne anticipazioni 24 settembre: Ida Platano delusa da Marcello. Il Cavaliere si è addormentato

Uomini e Donne

I volti più noti del parterre del trono over di Uomini e Donne, tengono banco anche quest’anno, creando dinamiche a ogni puntata. Gemma Galgani ha stupito tutti fin dalla prima puntata, raccontando i suoi nuovi ritocchi estetici. Tina Cipollari ha commentato con ironia la scelta ed è stato subito scontro.

Anche Biagio Di Maro e Armando Incarnato hanno ricominciato a far parlare di sé, più per le polemiche innescate, che per nuove conoscenze. Tra gli amati ritorni anche Ida Platano, la Dama ha scelto di uscire con Marcello ma, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata del 23 settembre, riportate dal Vicolo delle News, qualcosa è andato storto.

Uomini e Donne anticipazioni 24 settembre: l’incontro in hotel tra Ida Platano e Marcello

Ida Platano ha cominciato la nuova stagione di Uomini e Donne con ben due uomini pronti a corteggiarla. Graziano e Marcello si sono dichiarati entrambi alla Dama, ma lei ha scelto Marcello. Dopo alcune polemiche nate con Armando Incarnato nelle scorse puntate, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne nella puntata del 24 settembre la Dama racconterà i progressi della sua conoscenza.

Ida Platano e Marcello diranno di essere piuttosto coinvolti e di aver passato una piacevole serata insieme, ma qualcosa è andato storto. Una delusa Ida Platano racconterà che mentre accarezzava i capelli del suo bel Cavaliere sul letto, lui si è addormentato.

Uomini e Donne anticipazioni 24 settembre: di nuovo scontro tra Gemma Galgani e Tina Cipollari

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata del 24 settembre anche Gemma Galgani sarà delusa dal fatto che non ci saranno nuovi corteggiatori per lei. Quest’anno ancora nessuno è sceso appositamente per corteggiare la Dama.

Tina Cipollari sottolineerà questo trend, ricordando alla Dama, che neanche i ritocchini estetici hanno portato nuovi Cavalieri per lei. Lo scontro tra le due è assicurato.