Agente 007 – Dalla Russia con amore con Sean Connery: in onda oggi sabato 25 settembre su Rete4

La proposta di Rete4 per la prima serata di sabato è la continuazione di una delle saghe cinematografiche più amate di tutti i tempi. Agente 007 – Dalla Russia con amore torna a fare compagnia al pubblico sabato 25 settembre 2021 a partire dalle ore 22:00 circa quando ci sarà nuovamente Sean Connery nei panni dell’agente segreto al quale nel corso della sua carriera ha legato indissolubilmente il suo volto. La trama ed il cast della seconda pellicola della saga.

Agente 007 – Dalla Russia con amore: il cast e le curiosità della pellicola

Agente 007 – Dalla Russia con amore (da titolo in lingua originale di From Russia with Love) è un film del 1963 diretto da Terence Young, regista che curerà i primi 3 capitoli dedicati all’agente segreto.

È il secondo capitolo della serie dedicata all’iconico agente segreto conosciuto come James Bond, ispirato all’omonimo romanzo di Ian Fleming edito nel 1958.

A differenza del suo noto predecessore questo film ebbe addirittura ancora più successo grazie alla strada spianata dal primo che aveva consacrato il personaggio di James Bond e sancito l’iconicità di alcune caratteristiche fisse dei film, come la presenza delle così dette Bond Girl al fianco del protagonista e della storica sequenza iniziale.

Il personaggio principale è ovviamente interpretato ancora una volta da Sean Connery, attore di fama planetaria recentemente scomparso nel 2020. Al suo fianco nel ruolo di Tatiana Romanova l’attrice e modella italiana Daniela Bianchi, giunta grazie a questa pellicola alla fama mondiale.

Agente 007 – Dalla Russia con amore: la trama del film

James Bond questa volta si trova in Turchia per mettere le mani su di un potente congegno in grado di decifrare dei codici, che però si tratta essere solo una copertura per il piano dello Spectre, una organizzazione criminale che vuole fare fuori l’agente segreto e dominare il mondo.

Sulle tracce di Bond si mette l’affiliato allo Spectre di nome Tatiana Romanova, una avvenente ragazza che ha il compito di conquistarlo e consegnarlo ai suoi superiori. La donna però finisce con l’innamorarsi dell’agente ed aiuterà lo stesso a mettere i bastoni tra le ruote ai suoi superiori.