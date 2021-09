Mara Venier, anticipazioni della seconda puntata di Domenica in: tutti gli ospiti di zia Mara

Programmi TV

Il pubblico si prepara alla seconda attesa puntata di Domenica In, lo show della domenica pomeriggio di Rai1 presentato come al solito dalla grande Mara Venier. Ecco le anticipazioni e gli ospiti della seconda puntata di stagione in onda il 26 settembre 2021.

La domenica di Rai1 è tornata come al solito in compagnia di Mara Venier e della sua Domenica In dopo la lunga puasa estiva che l’ha tenuta lontano dagli schermi. L’esordio positivo di settimana scorsa è già alle spalle e la trasmissione si prepara alla seconda puntata stagione come sempre a partire dalle ore 14:00 sul primo canale del telecomando. La conduttrice cercherà di confermare il buon debutto rappresentato dal ritorno del 19 settembre con un’altra coinvolgente puntata che la vedrà protagonista al fianco di tanti ospiti che interverranno in trasmissione. Ecco le anticipazioni per la seconda puntata stagionale e tutti gli ospiti presenti in studio.

Domenica In: le anticipazioni della puntata di domenica 26 settembre

Come accaduto anche nella scorsa stagione, nella seconda puntata di domenica 26 settembre 2021 l’attenzione sarà si puntata sulle tematiche riguardanti la pandemia di Covid-19 che ha colpito l’Italia ed il mondo intero, analizzando però questa volta io punto di vista più vicino ai più piccoli con la presenza in studio di due mamme Vip come Elisabetta Gregoraci e Serena Autieri.

A rispondere ai loro dubbi e curiosità sarà presente il professor Matteo Bassetti.

Mara Venier e gli ospiti della puntata del 26 settembre 2021

Lo show andrà in diretta come al solito dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma e sarà condotto come sempre dalla iconica Mara Venier che farà da padrona di casa per i tanti ospiti presenti in studio o collegati da casa.

Nella seconda puntata di stagione andrà a trovare la zia Mara la cantante Orietta Berti, ormai sulla cresta dell’onda dopo il Festival di Sanremo 2021 e la esplosiva hit estiva condivisa con Fedez ed Achille Lauro.

Gli ospiti musicali continuano poi con Marco Masini che si racconterà alla conduttrice al pari dell’altro ospite Teo Teocoli.

Non poteva mancare poi l’ospite proveniente dal cinema con la presenza di Margherita Buy che in studio continuerà la promozione del suo ultimo film, dal titolo Tre piani, nel quale ha un ruolo da protagonista sotto la grande regia dell’immenso Nanni Moretti.