Con la pubblicazione da parte della Rai dei palinsesti delle 3 maggiori reti sono arrivate anche delle attese conferme per i conduttori dei suoi programmi più seguiti. È questo il caso di Domenica In che vedrà per il terzo anno consecutivo al suo timone l’amatissima Mara Venier. Nessun cambio alla conduzione del programma della rete ammiraglia che anzi si propone di tornare con delle importanti novità nel suo format. Le novità del programma previste per settembre.

Domenica In: la Rai prepara la nuova stagione in arrivo a settembre 2021

Nemmeno il tempo di concludere questa edizione di Domenica In, che vedrà la sua fine proprio questa domenica 27 giugno 2021, che la Rai sta già pensando a quella della prossima stagione.

È infatti notizia di ieri l’arrivo ufficiale del palinsesto di Rai1 che conferma l’amata Mara Venier alla conduzione dello storico programma della rete ammiraglia.

I tanti fan della trasmissione troveranno ancora una volta la Zia degli italiani alla conduzione, per quella che sarà la sua terza edizione consecutiva al timone del programma cult. Domenica In si propone infatti di tornare in diretta su Rai1 a partire da domenica 19 settembre e promette ai tanti telespettatori di farlo con tante importanti e succose novità.

Zia Mara Venier pronta per una nuova stagione

La nuova edizione sarà sul solco della continuità con quella precedente, che vedrà confermato un format ormai consolidato nel tempo come le interviste face to face di Mara Venier, ma saprà anche fornire numerose novità in modo da rinfrescare il programma e renderlo ancora più accattivante per il pubblico.

La Rai, attraverso un comunicato stampa, ha infatti assicurato che sono in arrivo tanti nuovi contenuti che sono pronti per la “prossima edizione alla quale stanno lavorando gli autori. Giochi, spettacoli rubriche di varia natura all’insegna dell’intrattenimento e del divertimento con un’attenzione particolare al territorio senza escludere puntate speciali per le quali si stanno preparando grandi sorprese“.