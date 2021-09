Serena Rossi rinuncia a Canzone Segreta 2, troppa sofferenza per le critiche ricevute: l’indiscrezione

TV e Spettacolo

Serena Rossi potrebbe non essere più al timone di Canzone Segreta, format serale di Rai1. L'indiscrezione la vorrebbe lontana dalla conduzione dopo le forti critiche ricevute

Serena Rossi e Canzone Segreta potrebbero prendere strade separate a partire dalla prossima stagione. Il programma di Rai1, incentrato su dediche sotto forma di note a volti della televisione e dello spettacolo, dovrebbe tornare in onda con la seconda edizione ma non con la popolare attrice alla conduzione. La quale, secondo Dagospia, “avrebbe sofferto moltissimo le stroncature della stampa“. Nei pensieri di Serena Rossi, però, c’è spazio per un sogno speciale.

Serena Rossi dice addio a Canzone Segreta: l’indiscrezione

La seconda stagione di Canzone Segreta è ancora in fase di conferma: a breve, in attesa di ufficializzazione, la trasmissione potrebbe tornare ad emozionare il pubblico di Rai1.

Il format è basato sulle interviste a personaggi della televisione, dello spettacolo e della musica che, attraverso dediche sotto forma di note, ripercorrono la loro vita tra ricordi ed emozioni. La prima stagione ha visto alla conduzione Serena Rossi, uno dei personaggi più versatili del momento. Attrice, conduttrice e recentemente madrina del Festival del Cinema di Venezia 2021, la sua carriera ha raggiunto picchi inarrivabili ma ha anche dovuto fare i conti con le stroncature della carta stampata.

Serena Rossi, in particolare, è stata parecchio criticata per la sua conduzione a Canzone Segreta, giudicata negativamente dal pubblico e dalla stampa. Per questo motivo l’artista avrebbe deciso di abbandonare il timone della nave.

Il sogno di Serena Rossi: la co-conduzione a Sanremo

Serena Rossi, stando a quanto riporta il sito Dagospia, “avrebbe sofferto moltissimo le stroncature della stampa e mediaticamente ha iniziato un percorso più ‘chic’“. L’attrice avrebbe così deciso di dare forfait ma, in compenso, avrebbe nel cassetto un sogno davvero speciale: la co-conduzione a Sanremo.

La kermesse canora tornerà il prossimo anno con, per la terza volta consecutiva, Amadeus in veste di conduttore e direttore artistico. Il cast non è ancora stato ufficializzato, ma ad affiancarlo sul palco dell’Ariston potrebbero alternarsi anche il prossimo anno personalità della tv, dello spettacolo e della musica.

Per Serena Rossi la co-conduzione del Festival sarebbe un desiderio enorme ma, come riporta Dagospia, le scottature per il flop a Canzone Segreta sono ancora vivide: “Spinge forte in questa direzione ma la prova deludente alla conduzione potrebbe aver creato più di un problema.

Ci riuscirà?“.