Tú sí que vales anticipazioni: nella seconda puntata dello show di Canale 5 c’è un superospite

Il talent show che mette al centro della scena le abilità della gente comune torna subito su Canale 5 con la sua seconda puntata. L’ottava edizione di Tú sí que vales 2021 continua sabato 25 settembre 2021 come al solito in prima serata con la sua squadra a gran completo. A prestarsi al simpatico siparietto di essere giudicato da Maria De Filippi & Co. ci sarà l’amatissimo J-Ax che sarà presente in studio per cantare il suo nuovo successo.

Tú sí que vales 2021: il secondo appuntamento di stagione

Tú sí que vales 2021 settimana scorsa è tornato su Canale5 con tutta la sua folta squadra al seguito e lo ha fatto in grande per quanto riguarda gli ascolti.

Lo show infatti è stato il più visto della prima serata di sabato con il suo 27% di share, posizionandosi ampiamente avanti allo speciale de I soliti ignoti condotto da Amadeus su Rai1.

Per la gioia del pubblico sabato 25 settembre 2021 alle ore 21:30 circa va in onda il secondo appuntamento di stagione con il talent show di successo di Canale5 che tanto fa ben sperare per gli ascolti messi a segno dalla confermatissima giuria composta da Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Teo Mammuccari, senza dimenticare Gerry Scotti e dai presentatori seduti al bancone Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni ed Alessio Sakara ai quali si è aggiunta la new entry Giulia Stabile, nota per aver vinto Amici, altro programma di casa Mediaset.

Il superospite della seconda puntata sarà J-Ax

E sarà proprio la giuria ad essere protagonista di un simpatico siparietto che vedrà coinvolto il super ospite di puntata. La storica giuria del programma si troverà davanti non il solito concorrente sconosciuto pronto a fargli divertire ma bensì un cantante con tanto di carriera ventennale al seguito.

I quattro ascolteranno J-Ax, presente in studio per presentare il suo nuovo singolo dal titolo Sono un fan, secondo estratto dell’album uscito nel 2021 SurreAle.