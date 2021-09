Rudy Zerbi fa il gesto dell’ombrello ad Anna Pettinelli ad Amici. Commento puntata del 26 settembre

Uomini e Donne

Tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi è dii nuovo lite. Stavolta non sono per niente d'accordo sulla bravura di Luca D'Alessio

Una puntata piena di colpi di scena, quella del 26 settembre di Amici. Tra esibizioni, nuovi alunni e conferme, Rudy Zerbi ha anche fatto il gesto dell’ombrello nei confronti di Anna Pettinelli.

Il gesto dell’ombrello di Rudy Zerbi nei confronti di Anna Pettinelli ad Amici

Nella seconda puntata di Amici, LDA, figlio di Gigi D’Alessio è stato di nuovo al centro delle polemiche. Dopo la sua rivisitazione del pezzo Senza Fine, tra i professori di canto è scaturita la lite.

Credo che Luca D’Alessio porterà scompiglio tra i due per tutta la durata della sua permanenza nella scuola.

La maestra non ha apprezzato per nulla l’esibizione del giovane artista, che non era qualcosa di eccezionale ma neanche da buttare via del tutto: “Mi farebbe molto piacere cambiare opinione su di te… Sembra un valzerino da Perla Blu“. Il commento artistico si è subito trasformato in battibecco tra professori: “Ma per dare questa canzone sei pieno di te“.

Rudy Zerbi ha replicato piccato e poi ha fatto il gesto dell’ombrello: “Dopo una puntata sono già pieno“. Anna Pettinelli è rimasta sconvolta: “Che gesto, che signore“, ma a noi, piace la loro bagarre.

Ad Amici Rudy Zerbi ha fatto un brutto gesto ad Anna Pettinelli, ma anche la Celentano s’infuria

Rudy Zerbi e Anna Pettinelli sono stati protagonisti di un simpatico siparietto ad Amici, nella puntata del 26 settembre, ma il programma è stato aperto da una vecchia conoscenza. Sangiovanni ha cantato il suo nuovo singolo Raggi Gamma, molto orecchiabile e con dedica verso Giulia Stabile: “Ho gli occhi a cuoricino per quanto sei bella“. I due hanno scacciato ogni dubbio sulla loro relazione, data più volte in crisi nelle ultime settimane.

Devo dire che mi sono piaciuti molto.

Per Mirko, invece, le cose non vanno per niente bene. La Celentano ha deciso di offrire un banco al ballerino, come opportunità per la sua vita difficile. Quando già avevamo tutti cambiato idea sulla Celentano, ecco che lei torna la professoressa che conosciamo da sempre. Alessandra Celentano ha già sospeso il banco di Mirko per motivi disciplinari: “Un vero disastro… Ho deciso di sospenderti la maglia“. Se il ragazzo sbuffa e si lamenta, forse tutti i torti non li ha.