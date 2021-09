Verissimo: gli ospiti del secondo appuntamento settimanale con Silvia Toffanin in onda domenica 26

Programmi TV

Verissimo va oggi in onda eccezionalmente per la seconda volta in settimana con l’appuntamento fissato come sempre alle ore 16:30 ovviamente su Canale 5. La conduttrice Silvia Toffanin apre di nuovo gli studi agli intensi racconti dei suoi ospiti che arrivano da lei in puntata per raccontarsi come il pubblico non ha mai sentito prima. Le storie ed i racconti a cuore aperto degli ospiti saranno al centro della puntata di oggi domenica 26 settembre 2021.

Gli ospiti di Verissimo della puntata di domenica 26 settembre 2021

Verissimo torna su Canale5 a stretto giro di posta con il secondo appuntamento settimanale in onda oggi domenica 26 settembre 2021.

Silvia Toffanin aspetterà il pubblico come sempre a partire dalle ore 16:30 quando inizierà le sue consuete chiacchierate con gli ospiti presenti in studio.

Nell’ultima puntata di settembre la conduttrice ospiterà in studio il nuovo concorrente di Ballando con le Stelle l’amatissimo Al Bano, che si racconterà dopo la gioia per essere diventato nonno per la terza volta; Claudio Amendola, l’attore romano che si è tuffato anima e corpo nella sua nuova avventura televisiva che lo vede in giuria a Star in the Star; ed ancora Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis che si sta destreggiando come opinionista al GF Vip 6 ed infine Carolina Marconi, la bellissima ex gieffina che parlerà del suo percorso contro la malattia.

Chi ha ospitato ieri Silvia Toffanin

L’appuntamento andato in onda ieri sabato 25 settembre 2021 del programma ha avuto come protagonisti l’amato attore turco Kerem Bürsin, star della soap che lo vede protagonista dal titolo Love is in the air; la conduttrice sportiva Diletta Leotta, che si è lasciata andare in alcune rivelazioni circa la sua storia con l’altro divo turco Can Yaman; ed ancora Piero Chiambretti, il conduttore del programma di calcio Tiki Taka; ed infine due eccellenze italiane degli ultimi Giochi Paralimpici come Luigi Busà e Veronica Yoko Plebani.