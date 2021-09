Bridgerton 2: Netflix anticipa le immagini della seconda stagione della serie tv. Il video

Serie TV - Fiction

Dopo che la serie tv Bridgerton è stata prolungata per altra 4 stagioni arrivano finalmente delle notizie succose per i tanti fan della serie che stanno ancora aspettando di vedere la seconda stagione. Pochi giorni fa si è infatti tenuto l’attesissimo evento globale Netflix Tudum, una kermesse visibile online che ha anticipato le future uscite della piattaforma, durante il quale gli abbonati del colosso dello streaming hanno ricevuto in anteprima le prime immagini della seconda stagione del prodotto ideato e scritto dall’osannata Shonda Rhimes.

Netflix Tudum: un evento globale per tutti gli abbonati della piattaforma

Netflix sa come si impressionano i propri abbonati ed anche questa volta non è stata da meno.

Il colosso per aggiornare ed aumentare la curiosità dei suoi abbonati in tutto il mondo ha organizzato un evento globale a dir poco memorabile, nel corso del quale sono arrivate tantissime novità per quello che riguarda le prossime uscite in programma.

È stato un evento globale senza precedenti quello proposto dalla piattaforma di streaming capace di durare 3 ore e di coinvolgere centinaia di attori protagonisti di serie tv, film e documentari che si sono prestati in prima persona a fornire aggiornamenti diretti sulle prossime uscite.

Netflix Tudum, che nel titolo riprende l’onomatopea del suono iniziale che accompagna l’uscita della scritta all’apertura dell’App o del sito, non ha di certo deluso ed ha fornito importanti anticipazioni per i fan di Bridgerton che hanno finalmente scoperto qualcosa in più sull’arrivo della seconda stagione dell’acclamata serie tv.

Bridgerton 2: Netflix Tudum anticipa le prime immagine e l’uscita della serie tv

I tanti abbonati in attesa degli sviluppi di Bridgerton non sono di certo rimasti delusi da Netflix Tudum perché a corredo dell’evento globale sono arrivate le prime immagini della seconda stagione della serie tv di Shonda Rhimes.

Nel video pubblicato dal colosso dello streaming i milioni di fan hanno infatti potuto apprezzare un piccolo pezzo di Bridgerton 2 dove appare il protagonista Anthony Bridgerton che intrattiene una discussione con una papabile futura spose. Netflix non ha però anticipato nulla di preciso per quanto riguarda la data di uscita della seconda stagione, riportando solo di come l’atteso secondo capitolo arrivi nel 2022.

Guarda il video: