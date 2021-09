Il paradiso delle signore: anticipazioni delle puntate da lunedì 27 settembre a venerdì 1 ottobre

Serie TV - Fiction

Il paradiso delle signore, tornato a fare compagnia con stabilità agli affezionati spettatori, continua a svelare le sue vicende con la continuazione della sesta stagione. La soap di Rai1 continua con la sua consueta fascia pomeridiana in onda da lunedì 27 settembre 2021, a partire come sempre dalle ore 15:55, fino a venerdì 1 ottobre 2021. Ecco le anticipazioni della nuova settimana di puntate della fiction che metteranno al centro dell’attenzione l’arrivo di una nuova stilista per il magazzino.

Il paradiso delle signore: le anticipazioni

Continuano le vicende della soap per la gioia dei suoi tanti appassionati.

Il paradiso delle signore torna come di consueto su Rai1 lunedì 27 settembre 2021 con il classico appuntamento della fascia pomeridiana che prende il via alle ore 15:55 ed accompagna gli spettatori fino al venerdì. Di seguito le anticipazioni delle puntate giorno per giorno.

Il paradiso delle signore: anticipazioni lunedì 27 settembre

Vittorio cerca di capire di chi siano i bozzetti trovati nel magazzino perché crede che chi li abbia fatti possieda un grande talento e pensa che il Paradiso possa così avere di nuovo uno stilista.

Intanto Tina sta per partire a Zurigo senza però dire a nessuno il perché del suo viaggio e questo suo repentino comportamento desterà dei sospetti.

Il paradiso delle signore: anticipazioni martedì 28 settembre

Stefania è felice della vicinanza ritrovata con il padre Ezio, andato anche lui a vivere a Milano, e vuole farlo conoscere a tutte le sue amiche anche se Gloria subirà la presenza dell’uomo ed andrà in forte ansia. Intanto Vittorio ha scoperto che i bozzetti appartengono a Flora e così le offrirà il lavoro da stilista, che la giovane donna accetterà subito anche di fronte alle critiche di qualcuno che vede la scelta come avventata.

Il paradiso delle signore: anticipazioni mercoledì 29 settembre

Adelaide non prenderà benissimo la decisione di Vittorio e non vedrà per nulla di buon occhio Flora. Non sarà l’unica, visto che Agnese andrà già in conflitto con la giovane stilista. Intanto Gloria metterà per iscritto le sue sensazioni sulla vicinanza di Ezio e lo farà inviandogli una lettera. Un’altra lettera sarà invece al centro delle attenzioni di Vittorio che scoprirà uno scritto lasciato da Achille a sua figlia Flora.

Il paradiso delle signore: anticipazioni giovedì 30 settembre

Ezio viene scelto da Umberto per il ruolo da direttore della Palmieri, mentre Anna sarà alle prese con le attenzioni di Salvatore che le farà un regalo che la donna non gradirà affatto. Nel frattempo Ludovica dovrà capire cosa fare con Villa Brancia anche se il tempo stringe inesorabilmente e la vendita è sempre più vicina.

Il paradiso delle signore: anticipazioni venerdì 1 ottobre

Farà il suo debutto la rivista dal titolo Paradiso Market mentre Vittorio deve gestire la complicata situazione tra Agnese e Flora, che hanno un rapporto che le porta più volte allo scontro.

Ludovica chiede l’aiuto di Marcello per la situazione di Villa Brancia. Gloria allora fine decide di non dare la sua lettera che ha scritto per lo stesso Ezio. Adelaide infine è convinta che Flora nasconda un segreto e cerca di indagare per bene.