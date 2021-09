Marcell Jacobs ha chiesto alla fidanzata Nicole di sposarlo: le immagini della proposta del campione olimpico

Gossip

Il 2021 di Marcell Jacobs sembra davvero essere un anno pieno di vittorie, dentro e al di fuori la pista d’atletica. Il campione reduce dalle Olimpiadi Tokyo ha da poco scelto di compiere il “grande passo” e ieri ha chiesto alla sua fidanzata Nicole di sposarlo. Sui social, entrambi hanno condiviso le immagini del romanticissimo momento.

Marcell Jacobs ha chiesto alla fidanzata Nicole Daza di sposarlo: l’annuncio

Marcell Jacobs è il campione che ha fatto sognare gli italiani con i suoi sprint sulle piste d’atletica di Tokyo 2020.

In questi mesi abbiamo conosciuto molti aspetti della sua privata, scoprendo che è padre di tre figli e che al suo fianco c’è da tempo la bella Nicole, la sua fidanzata. Ieri sera, sui profili social della coppia è apparso un post che ha emozionato i fan. “She said yes”, “Ha detto sì“ ha scritto Marcell Jacobs, postando l’immagine che lo ritrae inginocchiato di fronte alla sua compagna su una pista d’atletica. Nella fotografia, scattata di sera, si vede Nicole di schiena con uno scintillante abito rosa, mentre si porta una mano al volto in segno di stupore.

In un secondo scatto condiviso sempre dal corridore, si vedono invece le loro mani che si stringono a mostrare all’obiettivo l‘anello di fidanzamento.

La reazione di Nicole Daza alla proposta di matrimonio di Marcell Jacobs

Anche Nicole ha condiviso in queste ore le due immagini pubblicate dal suo “promesso sposo” sul suo profilo Instagram. “Ho detto più velocemente ‘si’ io che lui a fare 100 metri“ ha scritto ironica nella didascalia del post. “Love you”, “Ti amo” ha aggiunto dolcemente.

I fan della coppia hanno immediatamente commentato la notizia, con messaggi di auguri e congratulazioni.

“La coppia più bella” scrive qualcuno, mente fra i like appare anche quello di Ilary Blasi.

Marcell Jacobs, Nicole Daza aveva intuito le sue intenzioni sulla proposta di matrimonio

A quanto pare, Nicole Daza si aspettava da tempo la proposta di matrimonio arrivata ieri dal campione olimpico. Dopo la nascita dei loro due bambini, Atnony e Megan, pare proprio che l’influencer avesse nel cassetto il sogno di sposare Marcell. “Quando eravamo a Cancun in vacanza, per scherzare eravamo in stanza parlando tra noi e lui mi dice: ‘Dai amore, simuliamo la proposta, vediamo come la prendi’” aveva rivelato a Fanpage.

it.

“Neanche il tempo di finire la frase e io sono scoppiata a piangere, mi emoziono subito, non sono riuscita a trattenermi” aveva rivelato. “Penso che quella vera arriverà a breve. Il 26 è il suo compleanno e ci sarà tutta la nostra famiglia, penso che lì farà qualcosa, credo che aspetti un momento giusto e quello potrebbe essere il più idoneo” aveva aggiunto anticipando esattamente quanto avvenuto ieri.