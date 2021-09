Soleil Sorge attaccata dalla fidanzata di Gianmaria Antinolfi, la lite al GF Vip: “Impara a recitare”

Grande Fratello

Soleil Sorge riceve la visita inaspettata della fidanzata di Gianmaria Antinolfi nella Casa del Grande Fratello Vip. Nella Casa la ragazza, di nome Greta, ha più di una cosa da dire alla Sorge dopo aver fatto passare l’imprenditore per uno stalker. “Manchi di rispetto alle persone che hanno subito veramente determinate cose“, la dura accusa a Soleil.

Soleil Sorge contro la fidanzata di Gianmaria Antinolfi

Greta Giulia Mastroianni, fidanzata di Gianmaria Antinolfi, entra a sorpresa nella Casa del Grande Fratello Vip.

Prima del loro incontro, tuttavia, la ragazza ha qualcosa da dire a colei che ha posto il suo compagno sotto una cattiva luce: Soleil Sorge. L’ex corteggiatrice di Uomini e donne ha avuto più di un litigio con Gianmaria tra le mura di Cinecittà, complice la fine della loro storia d’amore che ha lasciato strascichi significativi.

Nella Casa va in scena un duro scontro tra Soleil Sorge e Greta, con quest’ultima che accusa la gieffina di essere falsa e di recitare. E, soprattutto, le rimprovera il fatto di aver fatto passare Antinolfi per uno stalker.

“Volevo dirti che dovresti ridimensionare le parole che hai detto e chiedere scusa a Gianmaria per come ti sei rivolta nei suoi confronti“, l’affondo di Greta a Soleil.

Soleil Sorge sotto attacco: “Impara a recitare“

Greta attacca Soleil anche sulla delicata questione dello stalking, di cui la Sorge ha spesso parlato nella Casa e che ha rivelato di aver subito da parte di Gianmaria: “Hai usato parole sbagliate all’interno di questo contesto e gli hai mancato di rispetto. E manchi di rispetto alle persone che hanno subito veramente determinate cose, visto che parli tanto di stalking. Poi tu sei libera di fare quello che vuoi, però ti do solo un consiglio: impara a recitare, perché quando fingi così tanto che ti viene da piangere, non penso proprio.

Perché se lo reputi uno stalker, non ci dormi insieme, non ci finisci in una casa con lui“.

La risposta di Soleil Sorge è secca: “Ti auguro che come donna tu non debba mai vivere i momenti che ho vissuto io. Mi spiace che sei qua per non valutare la solidarietà femminile, ma per attaccarmi. Non vedo qua il senso della tua presenza e del tuo discorso“.

Soleil Sorge e Greta: scontro continuo

Soleil Sorge successivamente decide di chiudere il discorso allontanandosi dal vetro che la separa da Greta, la quale si arrabbia per la sua mancanza di educazione: “Se ti giri, ti sto parlando.

Sei maleducata come hai dimostrato di esserlo fino adesso. Fai un corso di recitazione, perché te lo consiglio“.

Ma la Sorge riapre i cassetti del suo passato e torna a parlare del suo trascorso con Gianmaria: “Ho vissuto momenti che non devo stare qui a discuterne con te. Non conosci la mia storia con Gianmaria“. “Trovo le tue parole totalmente fuori luogo“, le ultime parole di Greta prima della conclusione del confronto-scontro.