Greta Giulia Mastroianni al Gf vip: la fidanzata di Gianmaria Antinolfi conosciuta poco prima del reality

Grande Fratello

Gianmaria Antinolfi è uno dei personaggi che più ha fatto discutere in queste prime settimane di Grande Fratello Vip. L’imprenditore napoletano è noto per le sue storie con Belen Rodriguez e con Soleil Sorge, più volte emersa negli ultimi giorni, ma nel suo cuore attualmente c’è un’altra ragazza. Greta Giulia Mastroianni è la fidanzata del “vippone”, che recentemente ha parlato dei sentimenti provati per lei.

GF Vip, Gianmaria Antinolfi è fidanzato: chi è Greta Giulia Mastroianni

In queste prime settimane di trasmisisone è stato spesso al centro del gossip per via delle sue liti con Soleil Sorge, con la quale ha avuto un flirt in passato. A giudicare dai continui confronti e dalle reazioni di Gianmaria sembrerebbe che la coinquilina non lo lasci a oggi del tutto indifferente, ma a quanto pare ad attenderlo fuori dalla Casa c’è già un’altra ragazza.

Greta Giulia Mastorianni è la fidanzata di Gianmaria Antinolfi. Di lei non si sa molto, se non che dovrebbe frequentarsi con l’imprenditore da circa 2 mesi.

Al momento non è chiaro se i due siano realmente fidanzati, perché il gieffino non ha mai reso noto questo dettaglio fino a ora. Nell’ultimo periodo, spiega Fanpage.it, Antinolfi ha parlato a dei sentimenti provati a Raffaella Fico e Carmen Russo. Gianmaria ha dichiarato di tenere molto a lei, ma ha aggiunto di non sentirsi ancora pronto a prometterle nulla.

Chi è Greta Giulia Mastroianni, la fidanzata di Gianmaria Antinolfi

Le informazioni al momento note su Greta Giulia Mastroianni sono davvero molto poche. Di lei si sa solamente che vive a Milano. Il suo profilo Instagram conta circa 5 mila follower al momento e fra i suoi post non appare nessuna fotografia che la mostri in compagnia di Gianmaria Antinolfi.

Nemmeno l’imprenditore ha ancora postato immagini con lei. Giulia Greta sembra amare la fotografia e a giudicare dalle fotografie condivise è spesso protagonista di servizi professionali. Fisico atletico, lunghi capelli biondi e occhi chiari sono le caratteristiche che la contraddistinguono.

“L’ho appena incontrata. Io ho tanta pazienza, lei mi ha detto ‘ti aspetto’ e va bene, poi mi ha detto ‘Mi prometti che torni?’ e io le ho detto ‘Entro con te nel cuore, ma vado a fare una cosa che non ho mai fatto in vita mia, non so quanto tempo durerà” avrebbe confessato ai coinquilini.

“Posso solo darti la garanzia che sei nel mio cuore, entro con te nel cuore, che sei una persona talmente speciale che dovrei incontrare chissà che cosa…“ avrebbe inoltre aggiunto riportando le parole dette a Giulia Greta prima del Gf Vip.

Gianmaria Antinolfi e Giulia Greta Mastroianni: i dubbi sul loro amore

Sempre parlando con Raffaella Fico e Carmen Russo, Gianmaria avrebbe fatto luce sui veri sentimenti provati per Giulia Greta. “Io non sono innamorato, non ho avuto il tempo di capire se sono innamorato o meno.

Ma io ho un sentimento fortissimo però non so…” avrebbe dichiarato. “Lei la sera prima di entrare mi ha detto una cosa molto importante, io non ho detto niente, probabilmente sento qualcosa di molto forte” la sua spiegazione. “Io ho detto ti amo tre volte in vita mia– avrebbe ancora aggiunto –l’ho detto perché mi scoppiava qualcosa dentro, ho i miei tempi, magari dopo una settimana mi sarebbe venuto di dirlo. È un mese e mezzo che ci frequentiamo“.

Nelle ultime ore, blogtivvu.com ha riportato il messaggio che Antinolfi sembrerebbe aver fatto recapitare da Tommaso Eletti alla sua Greta Giulia.

“Ti amo e non vedo l’ora di stringerti a me. Tuo GMA” si legge nel messaggio che avrebbe scritto il gieffino su un fazzoletto di carta. Forse la lontananza ha chiarito le idee a Gianmaria sui suoi sentimenti.