Gianmaria Antinolfi vuole lasciare il Grande Fratello Vip dopo la lite con Soleil Sorge: le reazioni dei fan

Grande Fratello

Nella Casa del Grande Fratello Vip potrebbe presto liberarsi un posto, ma non a causa delle nomination. In queste ore infatti, Gianmaria Antinolfi ha manifestato la sua intenzione di abbandonare il reality. La notizia della sua possibile uscita anticipata ha scatenato in breve tempo le reazioni dei fan del programma di Canale 5.

Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi pronto a lasciare il reality

Prima ancora del suo ingresso al Grande Fratello Vip, Gianamaria Antinolfi ha conquistato l’interesse degli esperti di gossip non tanto per la sua fama pregressa, quanto piuttosto per le sue love story.

L’imprenditore partenopeo è noto per aver frequentato Belen Rodriguez la scorsa estate, ma com’è chiaramente emerso nella casa, la showgirl non è la sola “vip” ad aver fatto breccia nel suo cuore in passato. Gianmaria ha infatti vissuto un flirt con Soleil Sorge, sua coinquilina nella Casa, e la loro relazione è da giorni oggetto di discussione fra di loro. Dopo la puntata di lunedì sera, Antinolfi è arrivato perfino a minacciare la querela nei confronti della sua ex, dopo che lei lo ha accusato di stalking.

Ora, Gianmaria sembrerebbe aver superato il limite di sopportazione, arrivado ad ammettere di voler lasciare il gioco. “Ragazzi me ne vado proprio, domani mattina vederete che me ne andrò. Non ce la faccio a stare qui con lei. Perché non mi va nemmeno di condividere questo spazio con Soleil” avrebbe dichiarato dopo la puntata di lunedì, rimanendo comunque in gioco.

Durante un confronto con Amedeo Goria avvenuto in queste ore però, l’imprenditore avrebbe nuovamente confessato di voler abbandonare il Grande Fratello Vip. Gianmaria potrebbe uscire dalla casa proprio dopo la puntata che andrà in onda questa sera e sabato potrebbe già essere fuori.

Gianmaria Antinolfi minaccia di lasciare il GF Vip, le reazioni del pubblico

La notizia che vorrebbe Gianmaria Antinolfi presto fuori dal Grande Fratello Vip ha fatto in pochissime ore il giro dei social. Sfortunatamente per lui però, i fan del reality non si sono dimostrati particolarmente dispiaciuti, ma al contrario hanno esultato con post dai toni altamente ironici. “Vattene a casa“commenta malignamente qualcuno. “Neanche lo sforzo di buttarlo fuori” osserva un’altro utente su Twitter.

GIANMARIA SABATO VUOLE USCIRE DALLA CASA DEL #GFVip RAGA NOTIZIONA STO VOLANDO ADOROOOO NEANCHE LO SFORZO DI BUTTARLO FUORI — Marizzita3 (@Marizzita_) September 23, 2021

Nelle ultime ore, Gianmaria ha avuto modo di confrontarsi direttamente con l’opinione del pubblico del reality attraverso un “botta e risposta” alle domande dei follower dei profili social del programma.

“Gianmaria, hai altri argomenti oltre a Soleil?” è stata la domanda scomoda alla quale ha dovuto rispondere. “Ma io ne avrei tantissimi altri, se non si parlasse solo di Solei, vorrei parlare di tante tante altre cose“ ha risposto lui infastidito.

Faccia a faccia con le domande che arrivano direttamente da VOI! Avete stuzzicato i nostri VIPPONI con domande davvero niente male… #GFVIP pic.twitter.com/SS6Zx7kyBv — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 23, 2021