Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi sarà uno dei concorrenti: l’indiscrezione sull’ex di Belen Rodriguez

Grande Fratello

Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip e come i fan del reality ben sanno, i prossimi giorni saranno colmi di novità e anticipazioni. Dall’inizio di questa settimana la produzione sta rivelando i primi dettagli sul programma. Mentre pian piano arrivano le conferme ufficiali, non si arrestano le indiscrezioni sui possibili concorrenti. Nel totonomi spunta anche Gianmaria Antinolfi, ex di Belen Rodriguez.

L’ex di Belen Rodriguez al Grande Fratello Vip: l’indiscrezione

In queste settimane di sospetti e indiscrezioni sulla sesta edizione del Grande Fratello Vip, la lista dei possibili partecipanti si sta allungando sempre di più.

Dalle principesse agli ex tronisti, passando per le influencer e conduttrici più note del panorama mediatico italiano, sono davvero molti i nomi dei presunti concorrenti. Se davvero la produzione sta lavorando a un’ambientazione in stile “crociera”, servirebbero anche gli spazi di una nave per accogliere tutte le persone di cui si parla ormai da tempo. Probabilmente presto arriveranno molte smentite, ma nel frattempo una notizia in particolare sembra dare per certa una partecipazione.

361 magazine, giornale online di Alfonso Signorini, ha comunicato in queste ore che Gianmaria Antinolfi sarà un concorrente del Grande Fratello Vip 6.

“Le ultime indiscrezioni da una fonte di 361Magazine confermano la presenza di un ex di Belèn Rodriguez al Grande Fratello Vip” titola l’articolo.

La vicinanza della testata al presentatore del reality, non può che lasciar pensare che la “fonte certa di 361Magazine” di cui si parla sia davvero sicura di quel che dice. Magari è addirittura lo stesso Signorini. Solo le prossime anticipazioni del Gf Vip però potranno confermarlo.

L’ex di Belen Rodriguez al Grande Fratello Vip: chi è Gianmaria Antinolfi

Come ricorda 361magazine Gianmaria Antinolfi è noto al pubblico per essere stato fidanzato con Belen Rodriguez in passato.

Di origini napoletane, l’ex della showgirl lavora come Direttore vendita nelle società Caravel Pelli Pregiate SPA & France Croco, aziende della multinazionale della moda e del lusso Kering. La società si occupa di brand noti a livello internazionale come Yves Saint Laurent, Gucci, Alexander McQueen, Pomellato, Balenciaga, Boucheron e Bottega Veneta.

Gianmaria è nato nel 1985 e ha quindi 36 anni, uno in più di Belen, che è nata invece il 20 settembre 1984. I due si sono conosciuti la scorsa estate, prima che la Rodriguez si fidanzasse con Antonino Spinalbese.

Chi li aveva paparazzati a Capri, mentre si baciavano con passione, e aveva rivalto che i due si erano conosciuti proprio mentre lei stava soffrendo per la fine dell’amore con Stefano De Martino. La coppia aveva trascorso insieme alcune giornate sul lago di Como, a Milano e a Napoli, ma la loro storia aveva avuto vita breve, terminando poche settimane più tardi.