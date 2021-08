Grande Fratello Vip, due “figlie di” fra i possibili concorrenti: nuove indiscrezioni sul reality

Grande Fratello

Il Grande Fratello Vip 6 sta scaldando i motori per una nuova stagione televisiva scoppiettante. Dopo il successo del reality dello scorso anno, i fan della trasmissione di Canale 5 si preparano con entusiasmo al nuovo inizio e non vedono l’ora di conoscere i nomi dei nuovi partecipanti. Per ora, la sola concorrente certa è Katia Ricciarelli, ma in queste ore sono emerse nuove interessanti indiscrezioni.

Grande Fratello Vip: lotta fra le “figlie di” per un posto nella casa

In questi ultimi giorni di estate si fa sempre più grande l’attesa per l’inizio di una delle trasmissioni più seguite di Canale 5: il Grande Fratello Vip.

Nell’ultima settimana sono giunte le prime conferme da parte della produzione, che ha ufficializzato i nomi delle due opinioniste e della prima concorrente, Katia Ricciarelli. Da qualche giorno si parla anche di una possibile nuova location per il reality, che potrebbe trasformarsi addirittura in una nave da crociera.

Nelle ultime ore, TvBlog ha diffuso un’indiscrezione sui possibili partecipanti, disegnando i contorni di una vera e propria “lotta” fra “figlie di”. A quanto pare infatti, Anne Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento e Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso si sarebbero scontrate per ottenere l’accesso nel reality.

A spuntarla però sarebbe stata solo la seconda, la cui carriera in tv è iniziata proprio al fianco del papà con The Voice Senior.

Curiosamente, proprio Morgan e Al Bano sembrerebbero essere in lizza per la partecipazione alla prossima edizione di Ballando con le stelle, ma non è ancora noto chi dei due si aggiudicherà il posto.

Grande Fratello Vip: tutti i nomi dei papabili concorrenti

Il toto nomi dell’edizione del Grande Fatello Vip che inizierà in autunno è cominicato quando ancora la quinta edizione del reality non era conclusa.

Secondo molte fonti infatti Alfonso Signorini avrebbe allora manifestato grande interesse nei confronti di Gaia Zorzi, sorella del vincitore Tommaso. Fra riviste web, cartacee e blog sono davvero molte le fonti che in queste settimane hanno avanzato i nomi dei possibili concorrenti della nuova edizione. Di seguito riassumiamo tutte le indiscrezioni.

Secondo il settimanale Oggi, nella casa del Gf Vip potremo vedere: Gianmaria Antinolfi (imprenditore napoletano ex di Belen Rodriguez); Nina Moric; Jeda (compagno di Vera Gemma, Justine Mattera; Sophie Codegoni; Jessica, Lulu e Charli Hailé Selassié (sorelle principesse), Moreno Donadoni (rapper) e Luca Vismara (cantante).

Il magazine Nuovo ha finora fatti i nomi di: Manuel Zardetto (ex di Tommaso Zorzi); Mariana Catanzaro (ex tronista di Uomini e donne); Marco Bellavia (conduttore).

Davidemaggio ha avanzato i nomi di Giovanni Ciacci (stylist delle star); Carmen Russo; Daniele Silvestri (attore); Nicola Pisu (figlio di Patrizia Merigliani); Tommaso Eletti (concorrente di Temptation Island 2021).

Dagospia pensa che fra i nuovi concorrenti ci saranno: Anna Oxa; Ainett Stephens (modella e valletta); Maria Monsè (conduttrice e opinionista); Jo Squillo (conduttrice e cantante); Amedeo Goria (giornalista).

TvBlog ha anticipato i nomi di: Manuel Bortuzzo; Mariana Treviasan (conduttrice tv); Alex Belli (attore); Michele Casalino (ex di Uomini e Donne); Giucas Casella (illusionista); Francesca Cipriani (valletta).

Fanpage ha parlato di Pamela Prati; Totò Schillaci; Raz Degan; Raffaella Fico.

Per iGossip.it vedremo invece l’ingresso di Soleil Sorge (influencer) e Manila Nazzaro (conduttrice).