Grossa indiscrezione sulla prossima edizione di Ballando con le Stelle, talent di ballo condotto da Milly Carlucci e con protagonisti numerose personalità dello spettacolo. Tra questi, potrebbe esserci anche il controverso cantante Morgan: il leader dei Bluvertigo sarebbe il primo dei concorrenti confermati per il prossimo appuntamento sulla pista.

Ballando con le Stelle, Morgan tra i concorrenti?

A riportare la notizia è TPI, che può godere della vicinanza di una delle sue firme alla redazione del programma di Rai 2: Selvaggia Lucarelli, infatti, è sia giornalista della testata che giudice di Ballando con le Stelle.

Anche per questo, probabilmente, riporta di aver saputo da fonti accreditate che Morgan sarà concorrente a Ballando con le stelle 2021. Per il cantante, che ha fatto spesso parlare di sé per questioni extra-artistiche, si tratterebbe di un ritorno: nel 2016 era stato infatti ballerino per una notte.

La presenza di Marco Castoldi, in arte Morgan, nel programma di Milly Carlucci deve ancora essere confermato ma sarebbe già un grosso nome per l’inizio della nuova edizione, il prossimo ottobre. La curiosità è tanta: come prenderà eventuali dure critiche dei giurati alle sue performance di ballerino?

Già solo il suo nome promette di portare scintille e pepe a Ballando con le Stelle.

Guillermo Mariotto via da Ballando con le Stelle?

La notizia arriva pochi giorni dopo una novità che potrebbe non far piacere ai fan di Ballando con le Stelle. Secondo un’indiscrezione, Guillermo Mariotto potrebbe non far più parte del programma. Nella giuria – composta da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e lo stesso stilista premiato da Mattarella – Mariotto è senza dubbio il più istrionico e imprevedibile, specialmente nei voti.

Due i nomi che potrebbero sostituirlo: Bianca Guaccero e Antonella Ferrari; la prima sarebbe data per più probabile in quanto, oltre ad essere conduttrice, è anche attrice e cantante, un’artista a tutto tondo.

Sempre stando alle fonti che riportano la notizia su Mariotto, Bianca Guaccero sarebbe già stata contattata dalla produzione.

