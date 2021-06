Dopo l’incontro con Bugo in tribunale, Morgan si ritrova nuovamente al centro di questioni legali per via delle accuse mosse da una sua ex fidanzata. L’artista sarebbe infatti stato accusato di molestie e stalking da Angelica, una musicista 32enne con la quale ha avuto una relazione poi terminata con insulti e minacce del cantante. Ora Morgan affida ai social un lungo sfogo e propone ai follower di aiutarlo a ricostruire i fatti, creando un’opera collettiva.

Morgan denunciato dall’ex fidanzata Angelica: l’annuncio sui social

Lo scorso 28 maggio, Morgan ha pubblicato sul suo profilo Instagram un lungo messaggio polemico, riguardante una denuncia ricevuta.

“L’ultima moda in questa Italia moderna: artisti che denunciano artisti. Più in basso non si può andare” scriveva l’artista rivendicando il suo diritto di espressione. “Angelica seduce, si posizione, abbandona con la violenza del taglio totale della parole dopo più di un anno di tortura, di soffocamento umano e silenziamento mediatico” aggiungeva poi, facendo il nome dell’ex fidanzata. Stando a quanto riporta PeriodicoItaliano.it, quest’ultima lo avrebbe denunciato dopo aver ricevuto video-messaggi Whatsapp contenenti insulti e minacce da parte sua.

“Denuncia il cantautore, lo trascina in tribunale mentre senza la minima vergogna pubblica dischi e fa concerti” aveva poi aggiunto Morgan, riferendosi alla carriera della giovane artista.

Morgan rivela di essere stato denunciato dalla ex fidanzata Angelica

Negli ultimi giorni, Morgan ha continuato a parlare dell’argomento con frasi criptiche e osservazioni polemiche, destando la curiosità dei suoi fan. Ieri, il cantante si è concentrato su una questione in particolare, criticando la scelta della ex Angelica di scegliere per il suo ultimo album un titolo molto simile a quello da lui individuato in passato per un suo disco.

“La razionalità potrebbe far pensare che lei sia una bruttissima persona, il cuore però la pensa diversamente, e io non posso farci niente, sapete , come dice il proverbio: ‘A cuor non si comanda’” ha osservato. “Perché lei ha fatto uscire il suo disco chiamandolo ‘Storie di un appuntamento’? Sapete tutti che il mio album si chiamava ‘Canzoni dell’appartamento’” ha poi aggiunto mostrandosi scettico.

Morgan annuncia la sua nuova opera: “Tragedia strategica”

Sempre in questi giorni, Morgan ha voluto annunciare ai suoi seguaci il nuovo progetto di cui ha deciso di occuparsi coinvolgendo proprio il suo pubblico.

“Morgan è tornato- MORGANGEL- l’opera interattiva. Una tragedia strategica. STRAGEDY” ha scritto due giorni fa il cantante, pubblicando un’immagine che lo ritrae al centro di un articolato lavoro di grafica, colmo di elementi. Sul volto del cantante è stato disegnato lo scheletro di una mandibola umana e anche le sue mani appaiono solamente come ossa. Alle sue spalle sono presenti due grandi polmoni umani e il suo petto sembra essere composto da un grande cuore.





“Morgan- MORGANGEL, una stragedy. La tragedia strategica. Sarà su BitClout, sarà interattivo e sarà un SERIAL MUSICALE, il concept album più lungo del mondo: otto episodi da 40 minuti.

L’opera scritta dalla realtà. Come finirà? Scriviamola insieme” ha spiegato poi nella giornata di ieri. Il titolo è un evidente riferimento alla ex Angelica e la sua opera sembra essere il mezzo tramite il quale Morgan spera di riuscire a far chiarezza sul loro rapporto.

Morgan annuncia la sua “Tragedia Strategica” via Instagram

Morgan e l’opera interattiva sulla relazione con l’ex Angelica

Poche ore fa, Morgan ha deciso di dare il via alla sua opera collettiva, condividendo sul suo profilo alcune prime istruzioni da seguire per partecipare alla sua “audiobiografia”.

“Costruiamo assieme la trama di MORGANGEL– ha iniziato il cantante- dopo qualche episodio forse la verità verrà a galla”. “Qualunque essa sia sono pronto ad affrontarla, accettarla, farla mia, perché la verità trionfa sempre” ha aggiunto, dicendosi disposto ad accogliere qualsiasi esito del lavoro interattivo. Di seguito, Morgan ha pubblicato una serie di possibili risposte a una domanda ben precisa sulla ex Angelica: “Perché lei non vuole parlarmi?”. I punti pubblicati dal cantante sono in totale 11 e includono possibilità molto differenti. Da “ha paura” a “è completamente disinteressata”, da “non sa bene che fare” a “ha raggiunto uno stato di amnesia dissociativa”, fino a “è totalmente danneggiata” e “è un vero genio”, queste sono le supposizioni di Morgan.

Asia Argento sulla questione Morgan-Angelica

Nell’ultimo degli 11 punti presentati da Morgan, il cantante cita anche la sua ex Asia Argento. “Angelica, come sostiene Asia, non esiste nella realtà, ma è un parto della mia fantasia di narratore, è un personaggio. E se lo fosse anche Asia?” domanda infatti l’artista. L’attrice ha a sua volta commentato il post di Morgan, rendendo ancor più articolato l’argomento di riflessione dell’ex partner: “E se fossi tu stesso un parto della tua fantasia?”.