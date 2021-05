Bugo ha fatto chiarezza sulla causa con richiesta di risarcimento intentata contro Morgan. La vicenda è correlata a quanto accaduto durante la serata di semifinale della 70esima edizione del Festival di Sanremo, quando un Morgan furente si è scatenato contro Bugo cambiando il testo di Sincero (la canzone in gara), causando la fuga del compagno dal palco.

La vicenda è costata al duo l’eliminazione dalla competizione. A distanza di più di un anno, Bugo avrebbe chiesto un risarcimento a Morgan, ma le cose sarebbero leggermente diverse dalle prime informazioni trapelate.

Bugo chiarisce sulla causa a Morgan

Bugo ha voluto chiarire sulla questione della causa di risarcimento, lo ha fatto in collegamento con RaiNews24: “È uscita questa notizia riportata da molte testate.

Ma riporta alcune cose non vere e distorte” ha spiegato Bugo. “La vertenza iniziata non riguarda l’eliminazione di Sanremo e l’azione giudiziaria non è stata avviata da me ma dagli editori“.

Bugo ha spiegato che, essendo gli editori i proprietari della canzone Sincero, hanno deciso. Sarebbero due le contestazioni a Morgan, la prima è quella della modifica del testo e poi la pubblicazine sui social de Le brutte intenzioni, per intero.

Morgan attacca con un nuovo post

Sul suo profilo Instagram, Morgan ha lanciato una nuova invettiva contro Bugo: “Ultima moda in questa Italia moderna: artisti che denunciano artisti. Più in basso non si può andare, più lontano dal senso libertario dell’arte stessa neppure“. Morgan ha poi aggiunto: “È proprio arrivata la fine per quella nobile figura che fu il cantautore, veicolo di messaggi di libertà e umanità“.

“Oggi lo squallore e la caduta di ogni valore morale portano in scena due esempi di spregiudicata perversa prepotenza: Bugo diventa ricco e famoso e denuncia l’artista che a titolo gratuito lo ha lanciato.

Angelica seduce, si posiziona, abbandona con la violenza del taglio totale della parola e dopo più di un anno di tortura di soffocamento umano e silenziamento mediatico, denuncia il cantautore, lo trascina in tribunale mentre senza la minima vergogna pubblica dischi e fa concerti” ha scritto ancora Morgan.

“Tutti che parlate solo di Bugo senza capire un cazzo che io sono molto più devastato dall’altra. Avete una sensibilità veramente scarsa“.

