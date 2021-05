Bugo e Morgan, la lite al Festival di Sanremo finisce in Tribunale: la richiesta di risarcimento

Omnia fert aetas, il tempo porta via tutte le cose eccetto il rancore per una squalifica in diretta arrivata sul palco della 70esima edizione del Festival di Sanremo. Al centro dell’attenzione c’è ovviamente l’ormai memorabile lite sul palco del Festival avvenuta tra Morgan e Bugo che, ai tempi amici, gareggiavano in coppia con il brano Sincero. Il gesto di Morgan che, stizzito da Bugo, cambiò senza avvertirlo il testo della canzone deridendolo sul palco del Festival è ora al centro della richiesta di risarcimento presentata da Bugo in tribunale.

Bugo e Morgan: la memorabile lite sul palco del Festival di Sanremo 2020

È trascorso oltre un anno da quel fattaccio entrato di merito nella storia del Festival con tanto di polemiche annesse che si sono protratte nel tempo quasi sino alla nuova partecipazione di Bugo.

E anche mentre Bugo, questa volta in solitaria, si esibiva a Sanremo, Morgan nei meandri di Instagram ha fatto tutt’altro che non rubare la scena all’ex amico. Da quel giorno, da quella sera, da quel testo stravolto e intriso di dissapore di acqua sotto ai ponti ne è passata così come di parole, polemiche, minacce, frecciatine a distanza.

Bugo trascina Morgan in Tribunale: il risarcimento

Ora però è Bugo a “pizzicare” Morgan con una richiesta di risarcimento per tutto ciò che è accaduto sul palco dell’Ariston e che era costato a entrambi la squalifica dalla competizione canora.

Secondo quanto riportato dai media, la richiesta di risarcimento presentata da Bugo farebbe perno sul danno arrecato da Morgan costato la squalifica e sulla condivisione sui social che ha avuto la canzone, tanto l’originale tanto quella modificata. Così Bugo avrebbe chiesto circa 240mila euro a Morgan. Non avrebbe tardato ad arrivare via Instagram la reazione di Morgan che non si è fatto attendere.

Approfondisci

Morgan e Asia Argento, il ritorno di fiamma in diretta su ClubHouse: “Dobbiamo rimetterci insieme”

Jessica Mazzoli contro Morgan per la Festa del Papà: “Grazie per non esserci stato