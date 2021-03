Come ci si aspettava, Morgan ha (volutamente?) atteso la seconda serata del Festival di Sanremo per iniziare a pubblicare contenuti sul suo profilo Instagram? Non sembra essere un caso dal momento che proprio inizio serata ha pubblicato alcune storie annunciando la pubblicazione della versione per intero de “le brutte intenzioni“, il non-brano più celebre della passata edizione del Festival.

Attira dunque l’attenzione su di sé Morgan proprio mentre sul palco di Sanremo, secondo dopo Orietta Berti, si esibisce il “nemico”, il cantante Bugo con la sua E invece sì.

Morgan, ancora uno smacco mentre Bugo torna al Festival da solo?

Il fantasma di Morgan aveva iniziato ad aleggiare già da qualche giorno quando proprio Morgan, su Instagram, parlando di Bugo aveva voluto puntualizzare un retroscena sulla canzone con cui sta attualmente gareggiando al Festival di Sanremo 2021. Morgan, in una storia, aveva infatti voluto specificare come il brano portato da Bugo al Festival 2021 fosse lo stesso che Bugo aveva proposto qualche anno fa all’allora direttore artistico, Claudio Baglioni, che lo aveva bocciato. Una versione che non concordava con quanto dichiarato da Bugo che aveva parlato di un testo nato immediatamente dopo la sua esclusione dal Festival a causa di un diverbio sul palco con Morgan, diventato iconico.

Morgan pubblica il testo integrale de Le brutte intenzioni

Ora Morgan sembra aver atteso proprio la sera del debutto in solitaria di Bugo per tornare ad attirare l’attenzione su di sé annunciando di voler pubblicare il testo per intero di quel non-brano, Le brutte intenzioni, nato dallo stravolgimento di Sincero, in gara al Festival del 2020. È proprio il caso di parlare di Altro Festival per Morgan che, appena pubblicato il suo video integrale di 3 minuti su Instagram, sta distogliendo l’attenzione dalla gara canora in onda su Rai1.