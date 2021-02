Anche quest’anno l’affaire Bugo – Morgan sembra essere destinato a tenere banco, o almeno così sta facendo sebbene manchino ancora pochi giorni alla prima serata del Festival di Sanremo 2021: tra la nostalgia di un Festival, quello dell’anno scorso, divenuto icona di un tempo passato in cui non si conosceva ancora l’incubo della pandemia e un po’ di sano pepe da gettare sull’edizione che verrà, è Morgan a far vibrare il sismografo.

Morgan e la “verità” sulla canzone di Bugo, ora in gara al Festival da solo

A dire il vero Morgan aveva iniziato a far parlare di sé già ben prima che il Festival di Sanremo 2021 prendesse forma, con fortissime polemiche nei confronti di Amadeus e di tutto un sistema che, a sua detta, avrebbe agito in tutti i modi pur di escluderlo.

Un fare che Morgan aveva immediatamente voluto denunciare attraverso i suoi canali social, e proprio nuovamente da Instagram prende piede in questi momenti un’altra forte polemica, nuovamente da lui infiammata.

Un anno fa Bugo abbandonava il palco dell’Ariston

Morgan sulla canzone di Bugo: “La presentò 2 anni fa a Baglioni e fu bocciata“

“La canzone con cui Bugo andrà a Sanremo è quella che presentò due anni a Baglioni e fu bocciata“, scrive così nelle sue stories Instagram Morgan, scatenandosi nuovamente contro il suo ex compagno di squadra, Bugo.

Il riferimento è alla canzone con cui Cristian Bugatti, in arte Bugo, tornerà quest’anno in gara a Sanremo il solitaria. Si tratta del brano E invece sì, di cui è già possibile leggere il testo completo, che Bugo qualche settimana fa su La Repubblica descriveva come scritto appositamente per questa edizione: “Quando Amadeus mi ha chiesto se volessi tornare gli ho detto che mi sarei messo subito al lavoro per scrivere una bella canzone – dichiarava Bugo – Ci ho messo tutta l’anima, era già pronta ad aprile“.

La storia di Morgan che adombra la canzone di Bugo, E invece sì, con cui sarà in gara al Festival di Sanremo 2021. Fonte: Instagram

Da regolamento, qualora anche Baglioni in passato avesse sentito E invece sì di Bugo, mai pubblicata, bocciandola, il cantante non rischierebbe alcuna penalità e potrebbe tranquillamente prendere parte all’edizione di quest’anno. Per quanto però non sembra essere messa in dubbio la partecipazione di Bugo al Festival di Sanremo 2021, più palese sembrerebbe il tentativo di Morgan di rompere le cosiddette “uova nel paniere”, rovinando la febbricitante attesa.

Quale sia però l’intento di Morgan nell’esplicitare il retroscena, non è dato sapere.

