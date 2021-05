Non si è fatta attendere la reazione di Morgan alla richiesta risarcimento arrivata dall’ormai “acerrimo” nemico Bugo. È trascorso oltre un anno e mezzo da quella lite avvenuta sul palco della 70esima edizione del Festival di Sanremo che è costata la squalifica del duo che partecipava in coppia col brano Sincero.

Bugo e la richiesta di risarcimento per la squalifica dal Festival

Così infatti, a distanza di un anno e mezzo fatto di frecciatine e polemiche e una nuova partecipazione di Bugo in solitaria sul palco dell’Ariston, si torna a parlare di quel Sincero, il brano in gara del tutto capovolto da Morgan in maniera disattesa.

Nessuno era consapevole, tanto meno Bugo, che quella sera all’Ariston Morgan avrebbe stravolto il testo della canzone indirizzandoglielo contro. Un gesto che fece scalpore, che lasciò senza parole Amadeus e Fiorello, che fece chiacchierare all’infinito i critici e il pubblico e che sicuramente è entrato di merito nella storia del Festival.

La richiesta di risarcimento e la reazione di Morgan: “Vigliaccata schifosa“

Così è arrivata la richiesta di risarcimento per il danno (la squalifica da Sanremo) e per le condivisioni ricevute sui social dal brano: una richiesta che ha scatenato l’immediata reazione di Morgan.

“Inutile farmi auguri voi che non avete voluto fare nulla di concreto per darmi un vero aiuto, voi che non avete levato la voce d’indignazione e avete contribuito al mio silenziamento soffocante operato da una cantante che se la spassa tra concerti e pubblicazioni e fa finta di niente quando dovrebbe vergognarsi per la vigliaccata schifosa in cui mi ha trascinato. Grazie dei vostri cuoricini, grazie di cuore“, scrive Morgan sui social decisamente in riferimento all’ultimo atto del Bugo-Morgan riferendosi però a qualcuno che non è dato sapere e che per lungo tempo avrebbe a sua detta taciuto al posto di difenderlo.