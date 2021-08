Gossip

Incassata l’esclusione dalla prossima edizione di The Voice Senior, Al Bano e Jasmine Carrisi navigherebbero verso una nuova avventura televisiva, stavolta separatamente. L’ultima indiscrezione vedrebbe padre e figlia impegnati in due distinti programmi, per giunta in due distinte emittenti, alle prese con un importante ruolo davanti alle telecamere.

Al Bano Carrisi dopo The Voice Senior: l’indiscrezione punta a Ballando con le Stelle

Sono trascorse poche settimane dalla notizia della clamorosa e inaspettata esclusione di Al Bano e Jasmine Carrisi dal prossimo The Voice Senior (i due sarebbero sostituiti da Orietta Berti) ma già si parla di nuovi orizzonti televisivi al di là del talent condotto da Antonella Clerici.

Al Bano potrebbe già avere la sua rivincita con la conduzione di un programma in Rai, ma non sarebbe tutto: Dagospia lancia un’altra notizia che vedrebbe il Leone di Cellino San Marco prossimo ad agguantare un posto in un famoso format della rete ammiraglia. Nello specifico, si tratterebbe di Ballando con le Stelle.

Il cast non sarebbe ancora definito, riporta il sito, ma circolerebbero con forza anche altri 2 nomi: Sabrina Salerno e Dj Albertino. Per Al Bano non sarebbe la prima volta sul set dello show di Milly Carlucci: il pubblico lo ha già visto partecipare alla trasmissione come “ballerino per una notte” con l’ex moglie, Romina Power.

Ancora nulla di confermato, ma tanto basta, come per l’ipotesi Morgan e quella su Valeria Fabrizi, a infiammare la curiosità dei fan.

Jasmine Carrisi: la figlia di Al Bano potrebbe sbarcare a Mediaset

Dopo il Covid e l’addio a The Voice Senior, Jasmine Carrisi si gode le vacanze in attesa di quella che, secondo le indiscrezioni dell’ultima ora, sarebbe la sua nuova strada nel piccolo schermo. “Qualcosa sembra muoversi anche per lei“, scrive Dagospia agganciandosi all’indiscrezione su Al Bano.

La figlia dell’artista e di Loredana Lecciso, secondo l’ultimo rumor, non resterebbe a bocca asciutta: lo stesso sito di Roberto D’Agostino parla di una presunta proposta da parte di un programma di Canale 5. Mistero, però, sul nome del format.