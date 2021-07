Lo show del venerdì sera di Rai1 è stato confermato per un’altra edizione come ampiamente previsto e la prossima si preannuncia essere nuovamente scoppiettante e coinvolgente. Milly Carlucci ed il suo staff stanno perfezionando la prossima edizione di Ballando con le stelle che si avvicina a grandi falcate e stanno per selezionare in maniera ufficiale quello che sarà il cast dei concorrenti che si sfideranno a colpi di ballo.

Ballando con le stelle: si riparte il 16 ottobre 2021 con la conduzione affidata sempre a Milly Carlucci

Ballando con le stelle è uno dei programmi più redditizi a livello di ascolti per la Rai e di certo non poteva rimanere fuori dai palinsesti della prossima stagione.

Diretto e condotto dal volto storico di Milly Carlucci, il programma ha sempre ripagato i vertici della televisione pubblica che riguardasse la messa in onda al venerdì o nel sabato, andando contro la regina degli ascolti Maria De Filippi e tenendole sempre testa.

Con questi presupposti lo show si prepara per una nuova edizione che parte il 16 ottobre 2021 e che promette di essere scoppiettante per gli assi nella manica che è pronto a sfoderare. Si rincorrono infatti i rumors sulla composizione del cast di concorrenti pronti a ballare davanti alla spietata giuria, che dovrebbe essere confermata in toto, ed alla quale si affianca come sempre il pubblico da casa che gioca un ruolo fondamentale per sancire il vincitore finale.

Ballando con le stelle: i rumors sui concorrenti della prossima edizione

Stando alle indiscrezioni che circolano da giorni, riportate da TPI, sembra che Milly Carlucci sia pronta a far tornare in pista uno dei personaggi più controversi della televisione italiana che si era già prestato come ballerino per una notte nello show. Le voci vogliono infatti vicino al ritorno in pista l’eccentrico cantante Morgan.

Stando invece alle indiscrezioni riportate da TvBlog sembra che il nome a sorpresa della prossima edizione possa essere quello della comica Sabina Guzzanti, che nonostante le remore pare che si possa mettere in gioco nello show. Il nome che invece è circolato dopo le rivelazioni di Dagospia, che da quasi al cento per cento la sua partecipazione, è quello delll’hair stylist delle star Federico Fashion Style.

Non ci resta che attendere le conferme ufficiali per il cast della nuova edizione di Ballando con le stelle.