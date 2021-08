Valeria Fabrizi è fra le papabili concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle. Le indiscrezioni circolano ormai da giorni e, quasi a confermarle, ci pensa Pierpaolo Spollon. Il giovane attore, che ha lavorato con la Fabrizi sul set di Che Dio ci aiuti 6, vedrebbe bene l’attrice sul palco del talent di Rai1, come rivela in un’intervista: “Ha un senso del ritmo incredibile“.

Valeria Fabrizi a Ballando con le stelle: l’indiscrezione

Valeria Fabrizi è uno dei nomi caldi per la nuova edizione di Ballando con le stelle, prossimo alla partenza in autunno. La nuova stagione televisiva si avvicina e il cast del talent show di Rai1 è ancora in fase di preparazione.

Ma, stando a quanto riporta TvBlog, circola anche il nome dell’attrice fra i papabili concorrenti che Milly Carlucci ha tutta l’intenzione di avere con sé nella nuova edizione. Ormai già certa dell’addio di Raimondo Todaro, non privo di polemiche, la conduttrice sta studiando con attenzione i nomi nuovi per rendere il cast vincente.

E Valeria Fabrizi potrebbe fare al caso suo. L’attrice, icona del cinema italiano, sarebbe dunque pronta a lanciarsi in questa nuova avventura televisiva all’insegna della danza. Il mondo del ballo non è totalmente estraneo alla Fabrizi e, a confermarlo, è un giovane attore con il quale ha collaborato sul set di Che Dio ci aiuti 6: Pierpaolo Spollon.

Pierpaolo Spollon e l’aneddoto su Valeria Fabrizi

Pierpaolo Spollon vedrebbe bene Valeria Fabrizi sul palco di Ballando con le stelle 2021, come rivela il giovane attore in un’intervista a SuperGuida Tv: “Valeria è una forza della natura e ha un senso del ritmo incredibile. Lei sul set si alzava e ballava. Credo sarà difficile per gli altri concorrenti“. Dichiarazioni che, se da un lato sembrano confermare la Fabrizi come nuova concorrente del talent, dall’altro dimostrano quanto l’attrice e il mondo della danza non siano così lontani.

Dal set di Che Dio ci aiuti 6 a Ballando con le stelle: Valeria Fabrizi resta in Rai, passando dalla fiction ai talent. In attesa di conferme ufficiali dai canali social del programma di Milly Carlucci, i numerosi seguaci dell’icona del cinema italiano possono sognare.