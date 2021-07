Terremoto a Ballando con le Stelle nella giornata di oggi: Raimondo Todaro ha annunciato di voler lasciare il programma. In coppia con Elisa Isoardi nell’ultima edizione, il ballerino ha deciso di non far più parte del programma, ma le modalità non sono state gradite dalla conduttrice Milly Carlucci. Con un comunicato diffuso sui social, ha commentato la notizia senza nascondere una certa delusione.

Milly Carlucci delusa da Raimondo Todaro: le sue parole

Dirsi addio non è mai semplice, specie dopo 15 anni. Eppure Raimondo Todaro oggi ha annunciato che non sarà più uno dei ballerini di Ballando con le Stelle.

Un viaggio iniziato nel 2005 e terminato quindi con l’ultima edizione dello scorso anno. Pesante defezione per il talent show di Milly Carlucci, che tramite social ha voluto dire la sua su questo improvviso addio. Ha scritto: “Da stamattina sono assalita da messaggi riguardanti la decisione di Raimondo Todaro di lasciare Ballando. Che Raimondo fosse in trattativa con un’altra produzione lo so da circa un mese, nel nostro mondo le voci circolano velocemente“.

Poi, ha proseguito: “Ieri ho ricevuto una sua telefonata in cui mi diceva di voler abbandonare Ballando“. La conduttrice svela quindi la sua reazione: “Ho replicato che prima di prendere una decisione definitiva così importante sarebbe stato carino vedersi e guardarsi negli occhi.

È così che fanno gli amici, dopo 15 anni di vita insieme. Stamattina, con un po’ di delusione, ho invece visto il suo post”.

Delusione quindi per la storica conduttrice del talent show, sul quale stanno arrivando voci su voci circa il nuovo cast per la prossima edizione. Di questa non farà parte quindi Raimondo Todaro, salutato così dalla Carlucci: “Rai 1, ballando, i miei autori ed io abbiamo la massima stima di Raimondo e abbiamo sempre creduto in lui, è diventato un volto della rete, ha fatto fiction, programmi vari oltre ai miei, e con il Mascherato è diventato anche coreografo, una storia importante e non scontata“.

E conclude: “Con questa esperienza nel suo bagaglio siamo certi che anche nella nuova avventura si farà valere come sempre. Non posso che augurargli tutto il bene del mondo”.