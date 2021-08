Grande Fratello

Ad annunciare la novità per la stessa Casa del Grande Fratello è il capo progetto Andrea Palazzo: tutti i dettagli sulla nuova area della casa in vista della sesta edizione

Novità sulla prossima edizione del Grande Fratello Vip e questa volta riguardano la stessa Casa più spiata d’Italia. Come riferito dallo stesso capo progetto del reality condotto da Alfonso Signorini, verrà infatti aggiunta un’ala molto particolare alla Casa che richiamerà una nota serie anni ’80.

Il Grande Fratello Vip diventa una nave da crociera: la novità della prossima edizione

Il segreto per confermare un successo è riproporre la stessa formula, ma trovando sempre nuovi modi per presentarla. Ne sanno qualcosa a Mediaset e negli studi del Grande Fratello, che da anni si concentra sull’edizione Vip e su come mettere pepe nelle dinamiche dei celebri concorrenti selezionati.

Tra le novità di quest’anno riportate in queste ore da Chi, anche una modifica alla struttura della Casa del GF Vip stesso. Il capo-progetto Andrea Palazzo, parlando al magazine, ha infatti svelato che ci sarà una nuova area ribattezzata “nave da crociera” e che richiamerà la serie Love Boat, popolarissima tra la fine degli anni ’70 e i primi ’80.

Lo stesso, riportano le fonti, ha dichiarato: “La suggestione da cui siamo partiti è stata quella di una nave da crociera: il ponte di una nave, le cabine ecc. Ricorda ironicamente la serie tv Love Boat, ma quello che realmente accadrà in questo nuovo spazio potrebbe non essere solo ‘Love and Peace’… potrebbe accadere di tutto, come al solito“.

Non è chiarissimo in che modo la diversa scenografia dovrebbe alimentare dissidi o amicizie nella Casa, ma anche il tugurio è tornato utile nelle passate stagioni: “Tutte le volte che i nostri vip si ritrovano ad avere a che fare con un nuovo spazio, una location insolita all’interno della casa – ha spiegato Palazzo – gli effetti sulle dinamiche del gruppo sono sempre sorprendenti. Basta davvero un piccolo cambiamento per stravolgere le cose in quella casa“.

GF Vip, conferme e smentite: da Katia Ricciarelli a Raz Degan

Manca sempre meno all’inizio della sesta edizione del Grande Fratello Vip: il reality di Alfonso Signorini dovrebbe iniziare il 13 settembre e fino ad ora sono stati resi noti solo alcuni dei nomi dei partecipanti. Su tutti, ha sorpreso la presenza confermata di Katia Ricciarelli: “Ho accettato perché sono curiosa, controcorrente e voglio portare nella Casa il mio mondo, quello della lirica” ha dichiarato lei stessa. Nel cast anche tre sorelle discendenti di un imperatore africano, mentre nel comparto tecnico oltre a Sonia Bruganelli e Adriana Volpe (che prendono il posto di Pupo e Antonella Elia) ci saranno anche due “opinioniste da casa”.

Chi, salvo clamorose sorprese, non sarà al GF Vip 6 è Raz Degan. L’attore e modello ha infatti duramente commentato le voci di una sua possibile partecipazione: “Girano articoli che dovrei entrare in una casa piena di spazzatura, che neanche il più grosso camion dello spurgo riuscirebbe a pulire o scrostare“. A questa brutale affermazione, ha risposto il padrone di Casa Alfonso Signorini: “Penso che la vera spazzatura sia volere parecchie centinaia di migliaia di euro per un solo mese di permanenza nella Casa del Grande Fratello, come ha chiesto poche settimane fa il ‘signor’ Degan a Mediaset”.

Volano stracci tra i due, peccato che non servano all’audience della nuova edizione.