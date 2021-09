Talisa Ravagnani a Striscia la notizia: chi è l’ex concorrente di Amici e nuova velina del programma

Chi è

Talisa Jade Ravagnani sarà una delle nuove veline di Striscia la Notizia. Giovanissima, biondissima come la collega Giulia Pelagatti arriva da una delle recenti edizioni di Amci. Eppure non è l’unica importante esperienza nella sua carriera, complice anche un pizzico di fortuna (oltre alla bravura) Talisa ha fatto parte di corpi di ballo di fama internazionale, oltre ad aver lavorato come modella sfilando sui importanti red carpet.

Talisa è molto seguita sui social e vanta circa 15milioni di follower su Instagram, sul quale è molto attiva. Conosciamo meglio la nuova “Bionda” di Striscia la Notizia.

Talisa: l’infanzia giramondo della nuova velina di Striscia

Talisa Jade Ravagnani nasce a Milano da mamma americana e papà italiano. All’età di 3 anni la famiglia si trasferisce a Dubai, e lì vivrà fino all’età di 13 anni. Dopodiché dagli Emirati Arabi, Talisa passerà agli Stati Uniti trasferendosi nella città sempre baciata dal sole: Los Angeles.

Talisa ha fatto studi internazionali e ha coltivato la sua grande passione per la danza, diventando una ballerina talentuosa al punto da essere notata dalla Millennium Dance Complex, compagnia molto nota nel settore.

Ha anche partecipato al videoclip del singolo Look at her now della famosissima cantante Selena Gomez , esibendosi sulle note della canzone anche sul palco degli American Music Awards. Talisa poi è stata anche modella, sfilando su importanti passerelle.

L’esperienza di Talisa Ravagnani ad Amici

Talisa è diventata molto conosciuta in Italia grazie ad Amici di Maria De Filippi, l’edizione 19. Lì la nuova velina di Striscia aveva solo 18 anni, ma il suo talento non è passato inosservato.

Putroppo però, come spesso accade, la sua avventura all’interno del prgramma si è fermata durante il secondo serale.

L’addio ad Amici non è stato però una sconfitta per Talisa, ma l’inizio di una nuova grande avventura che l’ha portata oggi ad essere parte di Striscia la Notizia.

La vita privata di Talisa

All’interno della scuola di Amici aveva intrapreso una relazione turbolenta con il ballerino, anch’egli concorrente della stessa edizione, Javier Rojas. La storia, però, non è proseguita e i due si sono detti addio poco dopo essere usciti dal programma.

Ora, la ballerina, sarebbe fidanzata con il modello Mike Cugnata, che le avrebbe fatto di nuovo credere nell’amore.