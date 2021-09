Un posto al sole, anticipazioni delle puntate della soap da lunedì 27 settembre a venerdì 1 ottobre

Serie TV - Fiction

Un posto al sole torna a fare compagnia agli affezionati spettatori nell’ormai storico preserale di Rai3. Le nuove puntate della soap per questa settimana andranno in onda a partire da lunedì 27 settembre 2021, con l’appuntamento al via come al solito ogni giorno a partire dalle ore 20:45 sul terzo canale della televisione pubblica, e continueranno ad accompagnare gli affezionati telespettatori fino al successivo venerdì primo ottobre. Cosa succederà nelle puntate di questa settimana che continua a girare intorno alle condizioni di Susanna ed al mistero della sua aggressione.

Un posto al sole: le anticipazioni delle prossime puntate dal 27 settembre all’1 ottobre

Dopo le vicende di Un posto al sole della scorsa settimana, andiamo al sodo con le puntate che vanno da lunedì 27 settembre a venerdì 31 settembre con le ingarbugliate indagini per scoprire chi ha aggredito Susanna che sembrano finalmente ad una svolta.

Un posto al sole: le anticipazioni di lunedì 27 settembre

Continuano le indagini che mirano a scoprire chi sia stato a ridurre in quelle condizioni Susanna, ancora in prognosi riservata.

Da una parte suo padre Manlio sembra aver capito chi ha messo a segno l’aggressione, rivelandolo a Giulia, dall’altra troviamo Niko che cerca di convincere la polizia a controllare la posizione di Mauro, il fidanzato di Adele. Per Filippo invece arriverà il momento di scegliere tra la leggerezza di Viviana e l’amore di sua moglie Serena, che lo mette di fronte ad una decisione definitiva.

Un posto al sole: le anticipazioni di martedì 28 settembre

Niko avrà un confronto con Manlio e deciderà di continuare ad indagare per portare a galla la verità dopo che l’uomo gli fornisce una nuova pista su cui concentrarsi.

Intanto Serena sembra ormai rassegnata alla distanza del marito, che crede sempre più lontano per colpa di Viviana, e cercherà la spalla di Marina su cui poggiarsi e distrarsi dal brutto momento che sta vivendo con Filippo.

Un posto al sole: le anticipazioni di mercoledì 29 settembre

I sospetti di Niko ricadono tutti su Pasquale che racconterà la sua versione all’uomo spiegandogli cosa è successo tra lui e Susanna nel loro incontro. Marina dispensa consigli a Serena su come affrontare e superare la vicinanza di Filippo con Viviana mentre la piccola figlia della coppia scopre la sua passione per gli scacchi.

Un posto al sole: le anticipazioni di giovedì 30 settembre

Il campo dei sospetti si è ormai ristretto ala figura di Mauro ed al suo titubante alibi messo in crisi da un indizio che sembra a dir poco schiacciante. Fabrizio risulta avere dei problemi in affari con la sua attività che non decolla del tutto, mentre Alberto chiude le sue trattative per il risarcimento di Guido.

Un posto al sole: le anticipazioni di venerdì 1 ottobre

Niko ha per le mani un video che sembra chiudere definitivamente la questione del colpevole dell’aggressione a Susanna e si reca in polizia per consegnare il video agli inquirenti.

Renato è sollevato dai spostetti che si spostano da lui per dirigersi verso Mauro. Marina intanto cerca di rincuorare Fabrizio ma l’uomo è ormai vicino ad una crisi di nervi.