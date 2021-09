GF Vip, Katia Ricciarelli attacca furiosa Valentina, l’ex di Tommaso Eletti: “Non mi è piaciuta proprio”

Grande Fratello

Ieri sera al Grande Fratello Vip è apparsa nuovamente Valentina Nulli Augusti. L’ex fidanzata di Tommaso Eletti si è confrontata con lui di fronte alla porta rossa della Casa “più spiata d’Italia”, nonostante lui sia il primo eliminato della sesta edizione del reality. I “vipponi” hanno assistito alla scena e una volta terminata la puntata ne hanno parlato durante la cena. Katia Ricciarelli ha reagito con grande disappunto alle parole dell’ex concorrente di Tempation Island, attaccandola duramente.

GF Vip, i concorrenti reagiscono all’incontro fra Tommaso Eletti e la ex Valentina

Ieri sera, i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno assistito all’ennesima lite televisiva fra Tommaso Eletti e la sua ex fidanzata Valentina Nulli Augusti.

Nonostante il giovane gieffino sia uscito dal reality, Alfonso Signorini ha voluto dare alla coppia un’ultima occasione di confronto, ma a quanto pare le parole che si sono scambiati non sono andate a genio a tutti. Conclusa la puntata i “vipponi” si sono riuniti a tavola per cenare e alcuni di loro si sono schierati apertamente contro Valentina.

Alex Belli, Soleil Sorge e Katia Ricciarelli hanno criticato duramente la ex fidanzata di Tommaso e la cantante si è dimostrata particolarmente ostile a lei.

Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli contro Valentina Nulli Augusti

A far infuriare in particolar modo Katia Ricciarelli, sarebbero le parole scelte dalla ex di Tommaso Eletti per parlare di lei e degli altri concorrenti del reality. “Se quella donna veniva dentro la facevamo davvero nera” sono le sue parole riportate da biccy.it. “Quello che ha detto non mi è piaciuto. Perché dire che è una casa di vipere non va bene” ha aggiunto furiosa.

“Non mi è piaciuta proprio per quello che ha detto. Ma la faccia di Tommy? Tenera, emozionata, da ragazzino, da bambino, non la dimenticherò mai più” ha aggiunto schierandosi dalla parte dell’ex concorrente. “Mi ero affezionata tanto a lui. Per me se tornasse sarei molto contenta. Mentre quella Valentina proprio no” ha tuonato furiosa.

Intanto, sui social sono già in molti i fan del Gf Vip che chiedono ad Alfonso Signorini di vedere entrare Valentina Nulli Augusti all’interno della Casa “più spiata d’Italia” non solo per qualche minuto, ma come concorrente.

Chissà che vedendo tutte le richieste del pubblico, gli autori e il conduttore non scelgano di cogliere la palla al balzo, mandando l’ex concorrente di Temptation nel cuore di quella che lei ha definito una “casa di vipere”.