Gomorra 5: cast, trailer e data di uscita. Tutto quello che sappiamo sull’ultimo capitolo della serie Sky

Serie TV - Fiction

Genny Savastano e Ciro Di Marzio sono pronti per la resa dei conti finale che li metterà di fronte per l'ultima volta in Gomorra 5 a partire da novembre 2021. Tutte le informazioni sul cast e sulla data d'uscita della quinta stagione finale.

Gomorra 5 è ormai pronta a svelare il suo finale in arrivo a novembre su Sky dopo aver mostrato le sue trame all’ultima edizione del Festival del Cinema di Venezia. I fan non attendono altro che vedere la conclusione che racconta l’epopea delle famiglie più sanguinarie di Napoli e dintorni e sono pronti a vedere per l’ultima volta gli iconici personaggi di Genny Savastano e Ciro Di Marzio, i due nemici-amici che si sfideranno nella loro resa la resa dei conti definitiva. Ecco il cast dell’ultima stagione della serie tv, il trailer finale e quando sarà rilasciata su Sky.

Gomorra 5: quando sarà rilasciato il capitolo finale

La serie italiana più conosciuta in ambito internazionale sta per chiudere i propri battenti dopo 4 stagioni ed un film spin off che hanno riscosso un grande successo e ridisegnato un genere.

Gomorra 5 è infatti pronta a sbarcare in tv con la stagione finale che debutterà sul canale di Sky Atlantic a partire da novembre 2021, quando i telespettatori potranno godere delle ultime 10 puntate in 5 prime serate esclusive dedicate gli abbonati di Sky.

L’appuntamento, come svelato dal trailer ufficiale, è per venerdì 19 novembre 2021 quando inizierà il conto alla rovescia verso il gran finale della serie ormai cult.

Guarda il trailer:

Gomorra 5: il cast dell’atteso capitolo finale

Gli abbonati della tv pay per view si troveranno di fronte per l’ultima volta i personaggi ideati da Roberto Saviano ed interpretati da Salvatore Esposito e Marco D’Amore, i due nemici-amici arrivati alla resa dei conti finale in questo ultimo imperdibile finale di serie. Le immagini del trailer ci permettono di scoprire quali altri attori faranno compagnia ai due protagonisti della trama.

Insieme a loro ritroveremo certamente Ivana Lotito, l’attrice che interpreta Azzurra Avitabile moglie di Genny Savastano, ed anche Arturo Muselli nei panni di Enzo Sangue Blu, che di certo rivestirà un ruolo fondamentale nelle instabili dinamiche dei due protagonisti.

Al fianco dei personaggi storici della serie si affacceranno sugli scenari di una Napoli ormai in caduta libera anche i nuovi personaggi interpretati da Domenico Borrelli, nei pani di Don Angelo detto ‘O Maestrale, il misterioso uomo che aiuta Genny sul finire della quarta stagione, ed ancora Tania Garribba che interpreta invece Donna Luciana, sua moglie di ‘O Maestrale.Tra i nuovi volti del cast ci sarà anche l’apprezzata Nunzia Schiano, qui a interpretare una donna fiera che sicuramente saprà il fatto suo.